我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼公司今(113)年1至8月份淨利賺新台幣43.1億元營運漸入佳境。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司統計，該公司今(113)年1至8月份淨利出爐，賺新台幣43億1618萬6千元，綜觀全球總體經濟環境漸趨穩定，通膨持續降溫，帶動國際鋼價向上，有利鋼廠營運漸入佳境。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司自行結算今(113)年1月至8月份之合併營業收入2471億9424萬8千元，合併營業利益22億6185萬1千元，自行結算合併稅前淨利新台幣43億1618萬6千元。黃建智說，中鋼公司個體(非合併)碳鋼銷售量，今(113)年8月碳鋼銷售量為62萬8927公噸，今(113)年1月至8月份累計碳鋼銷售量為520萬9931公噸。黃建智說明，今(113)年1月至8月份累計合併稅前淨利較去(112)年同期增加，主要是鋼鐵業單位售價及毛利增加，且營建工程毛利增加，致營業收入及營業利益增加，另礦業投資獲配股利及利息收入增加，致業外收入增加。黃建智分析，歐美通膨趨緩，國際油價回落，美國FED於9月啟動降息循環，中國大陸人民銀行同步實施寬鬆貨幣政策，宣告將下調存款準備金率0.5個百分點(2碼)，預計實現約人民幣1兆元長期流動性投放，對金融市場流動性有加乘效果，可望帶動投資、消費動能。黃建智指出，今年前八月，我國公共工程及大樓、廠房建築用鋼需求持續強勁，以及國內汽車銷售穩健，加上國產汽車零件自製率新制上路，將有助支撐車用鋼需求，致整體鋼鐵市場有望築底緩步回穩。