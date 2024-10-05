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新北市金山、萬里連日大雨成災，總統賴清德今（5）日下午赴台南代天府參香，引起在野黨質疑。不過，賴清德在致詞時透露，他看到昨晚因為颱風環流和低氣壓影響，在金山萬里造成災情，「我也排好行程，明天也要去勘災」；賴也喊話說，希望立法院能不分朝野、不分黨派，讓關係人民生命財產安全的中央政府總預算可以早日審查。賴清德下午赴台南代天府參香時表示，今天來到台南的信仰中心麻豆代天府為台灣祈福，因為先前台灣遭受凱米颱風侵襲，影響很大，包括南台灣嘉義、台南、高雄、屏東都受到很大的損害，特別看到山陀兒颱風又來，所以安排來到麻豆代天府為台灣祈福。賴清德說，台灣不能沒有颱風，因為沒颱風就沒水，但水夠了就好，傷害可以盡量減少，所以今天回來特別為台灣祈福，希望天公伯可以保佑台灣國泰民安，在五府千歲神通之下，颱風的傷害可以盡量減少。賴清德提到，政府存在的目的就是要關心人民、照顧人民、幫忙人民，看到凱米颱風來，他和院長卓榮泰、副院長鄭麗君、國防部部長顧立雄，兵分四路協助救災，這次山陀兒颱風來，現在卓榮泰正在屏東勘災，中央政府可以和地方政府減少災害，他看到昨晚因為颱風環流和低氣壓影響，在金山萬里造成災情，「我也排好行程，明天也要去勘災」。賴清德提到，要跟各位父老鄉親報告，「我們所選出來的六席立法委員都很負責任，特別要求卓榮泰要編好預算、提高預算幫忙地方政府治災」，所以明年中央政府總預算在治水方面比今年增加159億，總經費高達551億新台幣，要幫忙地方政府因應颱風、地震帶來的災害。賴清德說，希望社會能了解，希望立法院可以不分朝野、不分黨派，讓關係人民生命財產安全的中央政府總預算可以早日審查，縣市政府可以早日拿到預算，好好推通各項建設。此外，對於在野黨質疑賴清德勘災行程一事，總統府發言人郭雅慧表示，勘災作業由府院執政團隊共同分工，卓榮泰今已前往屏東枋寮、佳冬，分別視察海堤破損與屏東農損情形，賴清德也已排定後續勘災行程，視察受衝擊縣市災情。郭雅慧表示，早在山陀兒颱風登陸以前，賴清德就於10月1日親赴中央災害應變中心，確認各縣市應變整備情形與災防需求；颱風過後，賴清德將救災、重建視為優先要務，在第一時間指示國軍與相關單位全力投入災後復原工作，力求儘速恢復國人正常生活。