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▲潘瑋柏不僅是饒舌歌手，更是得過獎的金鐘視帝。（圖／潘瑋柏IG）

▲龍劭華曾槓上金鐘獎，怒罵金鐘獎「一文不值，是個大便」。（圖／資料照）

▲龍劭華在拿下金鐘獎2年後就過世，成了影迷心中最大遺憾。（圖／資料照）

第59屆金鐘獎戲劇頒獎典禮將在10月19日登場，入圍名單出爐，掀起觀眾討論，連帶也回憶起之前的金鐘恩怨。歌手潘瑋柏曾在2011年憑電視劇《愛無限》，奪得第46屆金鐘獎視帝，當時引發諸多爭議；同年入圍卻未獲獎的已故資深演員龍劭華，甚至氣得大罵金鐘獎：「一文不值，是個大便。」而潘瑋柏獲獎後也一度不敢捧獎盃，淚灑慶功記者會。潘瑋柏演歌雙棲，熱門歌曲〈不得不愛〉、〈壁虎漫步〉等，都是膾炙人口的作品，但潘瑋柏從未拿過金曲獎，卻憑藉拍戲獲得金鐘獎最佳男主角寶座，一直是爭議話題。事實上，潘瑋柏出道初期就演過校園電視劇《麻辣鮮師》，更和楊丞琳合作過《不良笑花》，至今都還是經典作品，但比起其他資深演員，潘瑋柏的演技顯然不夠突出。當年潘瑋柏獲獎，讓同期入圍的老戲骨龍劭華也傻眼，更一度痛譙：「這金鐘一文不值，是個大便。」當時潘瑋柏因為在中國表演關係，沒有親自上台領獎，事後他回到台灣舉行慶功宴，一度不敢接過視帝獎盃，更在記者會現場泣不成聲。潘瑋柏說他知道大家對他的演技頗有微詞，但他會用實力證明自己。隔年金鐘獎頒獎典禮，潘瑋柏作為上屆得主也有出席，他和龍劭華更在現場上演「大和解」橋段；潘瑋柏擁抱並作勢要親龍劭華讓龍劭華笑翻，他也稱讚潘瑋柏敢於面對批評：「他真勇敢，我覺得我愛死他了！」後來，龍劭華憑藉大愛電視劇《菜頭梗的滋味》，在2019年拿下第54屆金鐘獎最佳男主角獎，他上台領獎時還提到當年往事，笑說是自己不夠成熟，很謝謝評審的賞識。而龍劭華在2021年因糖尿病關係，於高雄的阮綜合醫院病逝，當時他正在拍台視的電視劇《美麗人生》，因昏迷被送醫搶救，可惜最終仍是回天乏術，享壽68歲。