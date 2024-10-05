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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署委外職前訓練咖啡飲品及烘焙點心課程，以助身障青年就業順心。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署為因應產業發展趨勢與人力供給需求，整合民間培訓資源，開設多元化的職訓種類，近期委外職前訓練咖啡飲品及烘焙點心課程，以助身障青年就業順心。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，該分署因應產業發展趨勢與人力供給需求，整合民間培訓資源，開設多元化的職訓種類，包含餐飲、商業、工業、家事服務、旅宿等多種職類，並針對不同特定對象，如青年、原住民、新住民、身心障礙者、高齡者等規劃客製化職訓課程，以打造自身職場競爭力。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華說，以近期委外職前訓練咖啡飲品及烘焙點心課程為例，吸引身心障礙者青年報名參加，學員完成360小時的課程，收獲滿滿。郭耿華並說，一位大學畢業身心障礙的學員，透過勞動部高屏澎東分署委託優質辦訓單位開設的職訓課程，習得專業技能，並取得相關證照，結訓後，更如願至知名烘焙名店就業，他應用訓練所學，逐步培養烘焙的專業技能，他也鼓勵求職中的朋友趕快加入職業訓練的行列，讓夢想不再遙不可及。這位身心障礙的學員說，他透過網路得知政府針對身障者提供一些職訓資源，於是選擇勞動部高屏澎東分署高分署的咖啡飲品及烘焙點心課程，從基本設備、器具材料認知、材料配方計算等概念，到麵包蛋糕的製作及咖啡、茶、果汁、冰沙調製的實作，合計360小時的訓練內容，不僅讓他學習到專業知識和技能，更協助考取烘焙食品(麵包)及飲料調製2張丙級證照。如今，他已在知名烘焙名店就業，這不僅是他個人努力及家人陪伴的結果，更是運用社會支持系統及勞動部職業訓練資源的成果。郭耿華指出，勞動部為了讓參訓者無後顧之憂，凡年滿15歲(含)以上有就業意願的待業者均可報名，享有政府補助學費80%至100%，如符合特定資格，還可請領職業訓練生活津貼或青年學習獎勵金，讓提升職場能力無負擔，歡迎想學習一技之長的民眾，可到台灣就業通網站查詢報名。