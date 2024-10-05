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▲紐約洋基王牌先發Gerrit Cole。（圖／美聯社／達志影像）

▲皇家靠著超級大物Bobby Witt Jr.。（圖／美聯社／達志影像）

▲紐約洋基重砲Juan Soto能否發揮出火力，將攸關洋基在季後賽能走多遠。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊將於6日在美國職棒大聯盟季後賽美聯分區系列賽（ALDS）迎戰堪薩斯皇家隊，這將是他們追求自2009年以來的首座世界大賽冠軍的重要一步。以「法官」Aaron Judge的重砲火力為首，洋基隊渴望重返榮耀，結束長達14年的冠軍荒。儘管近年來洋基在季後賽表現令人失望，引發球迷們抱怨與批評，但今年的洋基隊似乎已經做好準備，憑藉例行賽94勝68敗的戰績，取得美聯最佳戰績，成為美聯季後賽頭號種子，希望能夠在今年的季後賽中一雪前恥。洋基隊的強大戰力主要建立在兩位強打和一位王牌投手之上。Judge又打出一個令人難以置信的賽季，以58支全壘打、144分打點和OPS（攻擊指數）1.159領先全大聯盟。Judge在其他數據上也處於領先地位，與「法官」連線的Juan Soto也有出色表現，本季扛出41支全壘打，OPS達到.988，他們兩人引領洋基隊的進攻火力。洋基隊打線火力是大聯盟唯一3支平均每場比賽得分超過5分的球隊之一（每場5.03分），在美聯名列前茅。洋基團隊擊出237支全壘打同樣領先大聯盟，還選獲672次保送，比排名第2的道奇足足多了70次。如果季後賽能夠保持如此凶猛的火力，洋基隊將佔據優勢。在投手方面，Gerrit Cole是正處於恢復狀態的王牌投手，他因傷病問題直到6月才開始投球。他本賽季他的防禦率為3.41，且在過去10次先發防禦率僅2.25，被打擊率僅有.182。除了Cole之外，Carlos Rodon將擔綱分區系列賽G2先發投手。本賽季Rodon對皇家主投13局只失2分，儼然成為皇家剋星。第3場比賽的先發投手可能為年度新人獎候選人Luis Gil，或者是Clarke Schmidt之間選擇。洋基隊牛棚防禦率排名第6，雖然Clay Holmes不再是唯一的終結者，但能夠獲得大量的滾地球出局，Luke Weaver也能夠擔任終結者重任，或者在比賽後段用於處理危機。皇家隊的進攻火力以Bobby Witt Jr.為首，如果沒有「法官」Judge出面競爭，Bobby Witt Jr.很可能是美聯MVP得主。這位由極強打本季打擊率高達.332，累計敲出211支安打，包含88支長打和32轟，以及31次盜壘成功，同時他是鎮守游擊大關，在球隊之中扮演重要角色。皇家也是防守出色的球隊，根據Sports Info Solutions數據，他們在防守團隊數據上排名第7，抑制對手跑壘方面表現尤其亮眼，只讓對手盜壘成功58次，為全大聯盟最少。捕手Freddy Fermin盜壘阻殺率高達45％。在進攻方面，皇家隊本季每場比賽得4.54分排名第13，在擊敗巴爾的摩金鶯隊中只得了3分。但Bobby Witt Jr和Salvador Perez提供長打威脅，加上Vinnie Pasquantino已從傷病中回歸，將能提升皇家打線得分能力。洋基隊的進攻火力是他們取勝的關鍵，但洋基在過去6次季後賽的打擊率可說是差到令人訝異。從2017年開始，分別是：.209、.219、.239、.262、.188和.173。考量到洋基打線近年在季後賽時常便秘，Judge必須在關鍵時刻有所表現。不僅僅是他，Soto如果在10月打出優異數據，可能會為他的未來合約增加數百萬。另外，Giancarlo Stanton在27場季後賽擊出11支全壘打，也是一大威脅。洋基隊還必須消除賽季中出現得過於頻繁的錯誤，他們在跑壘時常犯錯，一共出現93次跑壘失誤，為全大聯盟第7多。在打線火力驚人的情況下，不能因愚蠢出局而浪費機會，如果洋基能夠發揮自身優勢，預計將在5戰3勝制的分區系列賽中勝出。