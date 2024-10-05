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▲5日上午，國道1號南下彰化路段，發生連環追撞車禍，有5台小客車發生碰撞，其中包括男歌手、辦桌二人組主唱馮偉傑，現場畫面也曝光。（圖／翻攝畫面）

5日上午，國道1號南下彰化路段，發生連環追撞車禍，有5台小客車發生碰撞，其中包括男歌手、辦桌二人組主唱馮偉傑，從曝光的畫面可以看到，多台小客車頭尾碰撞，更有安全氣囊都炸開，該起事故釀2人受傷送醫，歌手馮偉傑無受傷，目前已抵達高雄。據了解，今天上午，國道1號南下彰化路段約200公里處，發生連環追撞車禍，共有5台小客車發生碰撞，其中赫然有歌手馮偉傑。對此，其經紀公司表示，馮偉傑當時搭乘助理駕駛的車子，因國道上發生車禍，閃避不及而追撞上去，安全氣囊也爆開，所幸馮偉傑跟助理都沒受傷。警方指出，今天上午8時許接獲通報，隨即趕往現場，35歲劉姓男子駕駛小可車，行駛內側車道時，撞上前方66歲劉姓駕駛的車輛，之後又波及鄭姓男子、吳姓男子、陳姓男子駕駛的自小客車。事故造成陳姓駕駛、同車女乘客受傷送醫，所幸無生命危險，詳細事故原因還有待調查。