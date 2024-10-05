受山陀兒颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（5）日11時止，農業產物估計損失計3億5,502萬元，以屏東縣損失2億2,992萬元(占65%)、高雄市損失8,816萬元(占25%)、臺東縣損失3,093萬元(占9%)較為嚴重。
農業部指出， 農產損失共3億616萬元，農作物被害面積3,908公頃，損害程度20％，換算無收穫面積785公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積823公頃，損害程度22％，換算無收穫面積178公頃，損失金額5,969萬元；其次為番石榴、棗、木瓜及檸檬等。
畜產估計損失金額1.8萬元，主要為鴨受損520隻；民間設施估計損失金額4,884萬元，分別為農田流失及埋沒損失2,965萬元，主因臺東縣農田埋沒及流失35公頃、農業設施損失金額1,373萬元，主因屏東縣損失1,132萬元，高雄市損失240萬元，畜禽設施損失金額546萬元，主因屏東縣畜禽舍全倒及半倒。
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畜產估計損失金額1.8萬元，主要為鴨受損520隻；民間設施估計損失金額4,884萬元，分別為農田流失及埋沒損失2,965萬元，主因臺東縣農田埋沒及流失35公頃、農業設施損失金額1,373萬元，主因屏東縣損失1,132萬元，高雄市損失240萬元，畜禽設施損失金額546萬元，主因屏東縣畜禽舍全倒及半倒。
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