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▲藝人江蕙將於國慶晚會復出開唱，未料有黃牛看準商機，先行搶票後再於網路兜售，最高竟然開價一張10萬4千元。（圖／翻攝畫面）

藝人江蕙將於國慶晚會復出開唱，吸引民眾索取免費門票，就為一睹「二姐」風采，未料有黃牛看準商機，先行搶票後再於網路兜售，最高竟然開價一張10萬4千元，讓許多人都傻眼，對此，台北市刑大執行黃牛票查緝，截至10月4日，共查緝到16件30張票，其中4件為黃牛票，8件疑似網路詐騙，提醒民眾多加注意。據了解，江蕙國慶晚會復出開唱，9月30日中午開放索票後，就出現有人販售黃牛票，警方報請台北地檢署指揮偵辦，這2天共查緝到16件案子，其中，北市、苗栗及基隆分別查緝到黃牛，票價兜售1萬、1500、1200元等，3名黃牛均被依法送辦。另外，25歲徐姓男子搶到2張票，竟對外兜售一張票要價10萬4千元，並約在捷運南京三民站面交，遭警方當場查獲帶回偵訊，被依違反社會秩序維護法，函送地方法院簡易庭裁罰。警方表示，將持續在網路平台上進行清查，嚴厲打擊加價販售和詐騙行為。