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最後一場碳費審議委員會將於10月7日登場，預估屆時碳費將定案。對此，全國工業總會今（5）日透過媒體向審議委員會提出建言，強調碳費費率不應過高，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，研訂費率務必須將產業負擔能力納入考量，建議制度設計對標韓國、日本，且優惠費率與一般費率逐步拉大差距才有減碳誘因。環境部於今年8月底，正式公告與碳費相關的3項子法，起徵費率預計將在10月7日最後一場費率審議會定調。日前有學者表示，碳費實質費率應至少達每噸500元至600元，才能極小化CBAM（歐盟碳邊境調整機制）帶來的經濟衝擊。針對即將舉行的第6場費率審議會，工總發出聲明指出，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM同步，已經造成產業不公平競爭，加上各產業對碳費的負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。工總進一步表示，國內產業如石化、鋼鐵、面板、紡織等，這幾年狀況不好，整體製造業若不計半導體的話，毛利率不到5%，其中，石化業更受ECFA早收、中國大陸傾銷影響，營利為負值。因此，研訂費率務必須將產業負擔能力納入考量。工總認為，費率設定應參考日本、韓國等亞洲鄰近競爭國家的實質費率水準，才能確保我國產業競爭力。 歐洲國家及新加坡的產業結構與消費水準與我國不同，且並非競爭關係，不適合直接比較，建議制度設計對標韓國、日本。工總指出，韓國2021年的名目價格約439元，但高碳洩漏風險產業享有100%免費核配，非高碳洩漏風險產業也有90%免費核配，因此實質成本才5.7元。即便台灣碳費起徵年度的的優惠費率75元，也已經接近韓國的15倍了，負擔遠高於韓國。另外，日本碳稅名目費率雖64.7元新台幣，但只對燃料收，對於原料用途的煤，如鋼鐵業的冶金用煤，或水泥石灰石加熱產生的CO2等製程排放，是不用付碳稅的，因此實際更低。我國產業必須付出努力才能適用優惠費率，即便優惠費率75元，也已高於日本的名目費率，負擔高於日本。工總認爲，研訂我國碳費費率時，應參考主要貿易競爭國的實際碳價負擔，韓國產業結構與我國相近，建議對標韓國（一般200元、優惠6元），才能確保產業在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。優惠費率與一般費率逐步拉大差距才有減碳誘因，減碳需要錢，與碳費是雙重負擔，優惠費率的目的應該是鼓勵願意努力減碳的產業把錢投入減碳，不努力減碳就需付出代價繳交一般費率。