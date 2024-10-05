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台北市政府衛生局日前公布，今年北市首例登革熱本土病例，為居住文山區70多歲男性，經過病毒基因定序，確定文山區個案感染病毒型別與目前新北登革熱群聚一致，顯示為同一起群聚事件。而個案住家附近有一處菜園，衛生局已於今（5）起在周邊與入口張貼「登革熱高風險警示區」公告警示。北市衛生局表示，該名文山區確診個案，9月底陸續出現發燒、肌肉痠痛及噁心症狀，就醫後經通報及採檢送驗後，10月2日研判確診，確診個案於潛伏期無出國，也無新北市中和區及新店區活動史，同住密切接觸者1人無登革熱症狀，相關調查人員於確診個案居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，文山區區級應變中心也已於本（10）月2日晚間緊急召開應變會議，啟動跨機關防治作為。疾管署今日表示，文山區登革熱確診個案，疾管署已完成病毒定序，結果顯示與新北中和新店群聚個案的病毒序列一致，顯示為同一起群聚事件。台北市個案雖無中和、新店活動史，但住家附近約1～2公里處有一處文山區菜園為中和區確診個案活動地，經衛生局及疾管署機動防疫隊現場調查有查獲病媒蚊及孳生源，衛生局將針對該菜園進行動員清理、噴藥，今亦已對該區菜園周邊入口處附近張貼「登革熱高風險警示區」公告警示。9月下旬迄昨日公布本土登革熱累計62例，經研判均為新北新店中和群聚（其中新店34例、中和26例、花蓮1例、台北文山1例），均感染登革病毒第二型，尚無重症或死亡個案。另因應山陀兒颱風帶來豐沛雨量，北市衛生局呼籲，颱風後1週為登革熱防治關鍵期，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，定期「巡」視居家內外有無積水容器、「倒」空積水容器、「清」 除不必要之容器及「刷」洗容器清除蟲卵，以清除病媒蚊孳生源，避免登革熱於社區蔓延。