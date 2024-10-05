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▲高爾賢為了徐暐翔的MV剪掉6年長髮，首次以短髮造型現身。（圖／索尼音樂提供）

歌唱實力備受盛讚的徐暐翔，今年他憑藉首張個人專輯《躍》入圍金曲最佳新人獎，正式踏入金曲殿堂。在金曲後，徐暐翔持續用最真摯的歌聲，帶領歌迷穿越無盡黑暗，透過全新暖心療癒單曲〈誰之後沒走〉放下心中遺憾，尋回心靈的慰藉，走向光明。而這首歌曲的MV特別邀請電影《女朋友。男朋友》、《血觀音》金馬導演楊雅喆親自創作與執導，也請到剛以電影《破浪男女》入圍金馬最佳新演員梁湘華和高爾宣的哥哥高爾賢共同主演，高爾賢還為了此次MV剪去留了6年的長髮。楊雅喆導演攜手金馬剪接、攝影團隊，精心打造一部長達7分鐘的全劇情式「誰之後沒走」音樂微電影，帶領觀眾走進一段釋放內心遺憾的旅程。能和金馬卡司合作，熱愛看電影的徐暐翔直說：「真的非常榮幸。」為了〈誰之後沒走〉的音樂微電影，高爾賢剪去留了6年的長髮，他說：「為了角色，沒有問題。」與他二度合作的梁湘華讚美：「爾賢非常敬業！不過他頭髮一剪，有點認不得，有點可愛。」徐暐翔的全新單曲〈誰之後沒走〉特別以電影主題曲的方式，讓這首歌像是整個故事的配樂般，跟隨著劇情推進，引導觀眾情緒，最高潮的歌聲響起，催人熱淚。導演楊雅喆表示，聽到〈誰之後沒走〉這首歌時，在想「誰之後沒走」是什麼意思，原來是在描寫在感情裡面走不出來的人，他想起很多次深夜搭乘計程車，總是會有司機不經意談起感情生活、放不下的前女友，於是導演決定把這些真實經歷寫下來，邀請高爾宣的哥哥高爾賢飾演在感情中無法放下前女友，卻不斷欺騙自己「已經沒事」的角色，並請到在電影《破浪男女》有精彩演出的梁湘華飾演前女友。在劇中，當高爾賢飾演的司機遇見徐暐翔飾演的理髮師後，透過理髮的過程，一步步剔除過去的傷痛，與過去的自己告別。為了詮釋這個角色，高爾賢毅然決然剪掉留了長達六年的長髮，首次以短髮造型現身，他說：「一開始拿到雅喆導演劇本的時候，知道要剪頭髮，因為導演想要我有一個很大的落差感，包含鬍子剃掉跟頭髮都剃掉，對於角色上來說，我是完全OK的。」而在拍攝這一場戲時同時播著〈誰之後沒走〉的音樂，看著自己的頭髮一一被剃掉，也讓他的情緒一時激動、默默流下眼淚。這次徐暐翔不再只當一位歌手，而是首次參與演出劇情式MV，擔任高爾賢的理髮師，為了理髮師這個角色特地向專業理髮師學習，並在拍攝前反覆練習，上陣演出前，他坦承很緊張，「覺得演戲是很專業的事，會比較沒有安全感。」不過導演讚美他演得很好，讓他開心笑說：「因這幾天我都在家幻想自己就是理髮師。」在拍攝前，導演請徐暐翔想一句他想送給過去的自己或觀眾的話，他想到在低潮時最希望能聽到的一句話「如果沒有好起來的話，其實真的沒關係。」他希望透過這句話告訴觀眾，在低潮時不必逼迫自己快速走出來，即便還沒完全釋懷也沒關係，慢慢來就好。