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▲法律界相關的知情人士透露。朴芝妍與黃載均早在上月就率先向首爾家庭法院提交離婚申請書，目前已經進入離婚程序。（圖／jiyeon2__ IG）

▲芝妍（右）與黃載均（左）也曾度過相當甜蜜的時光，在昔日節目中，黃載均還害羞透露聽到女友特別的笑聲就能治癒自己煩躁、敏感的內心。（圖／jiyeon2__ IG）

韓國女團T-ara的成員芝妍與KT巫師隊球員黃載均結婚至今近兩年，不過今年以來，兩人卻頻傳婚變，女方大幅減少在社群平台上曬恩愛的頻率，雖然芝妍曾一度否認兩人婚姻破局的謠傳，但今（5）日卻有韓媒報導兩人其實已向法院提出離婚申請。根據韓媒報導，法律界相關的知情人士透露。朴芝妍與黃載均早在上月就率先向首爾家庭法院提交離婚申請書，目前已經進入離婚程序。其實早在今年6月，夫妻倆婚姻告吹就已初見端倪，當時在棒球比賽的直播中，棒球解說員無意間透露兩人離婚的消息，還具體指出男方性格有問題。消息曝光後，兩人均在第一時間否認婚變的消息，芝妍還進一步表達婚姻狀況良好，沒想到不過短短3個月的時間，芝妍與黃載均便走上了離婚這條路。對於具體離婚原因，外界眾說紛紜，不少人猜測是否與黃載均在餐酒館與美女尋歡作樂、喝酒喝到天亮有關，當時事件曝光後，黃載均還被檢舉到韓國體育觀光部，引起不少球迷粉絲撻伐，而T-ara的歌迷們也相當無語，忍不住為芝妍鳴不平，直接對黃載均開罵：「已婚還這樣是把老婆當塑膠？」、「難怪這麼多人盼著這對離婚」、「芝妍到底有什麼錯，也太可憐了」作為T-ara成員之一的芝妍是團內最早結婚的成員，在2022年初女方就在社群平台中PO出手寫信認愛，兩人於同年年底結婚。新婚之際，芝妍與黃載均也度過一段相當甜蜜的時光，昔日節目中，黃載均還曾害羞透露聽到女友特別的笑聲就能治癒自己煩躁、敏感的內心，不料不過2年的時光，兩人的感情卻已物是人非。