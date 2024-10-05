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我友邦海地首都太子港（Port-au-Prince）西北部的幫派武裝分子屠殺當地居民，至少導致70人死亡，其中包括婦女和嬰兒，迫使約3000名居民逃離家園。對此，民眾黨立委林憶君今（5）日表示，台灣不干涉他國內政，但政府應積極為無辜的海地民眾提供人道協助，政府也應該在事態進一步惡化前做好保護當地僑民的準備。這次屠殺事件發生在位於距太子港100公里的彭松帶鎮（Pont Sonde）。聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人阿爾赫坦（Thameen Al-Kheetan）說：「幫派分子以自動步槍向人群開火，至少造成70人喪命，其中包括約10名女性和3名嬰兒。」外電報導指出，還有45棟房屋、34輛汽車遭縱火焚毀。林憶君表示，台灣不干涉他國內政，但政府應積極為無辜的海地民眾提供人道協助，政府也應該在事態進一步惡化前做好保護當地僑民的準備。林憶君進一步表示，海地長年飽受政治動盪與自然災害所苦，今年2月與5月，其總統與總理先後因國內政動盪而下台，新任總理就職不過三個月，如今又因地方勢力的角力而發生人道悲劇。台灣作為海地邦交國，不應干涉他國內政，但政府應積極為無辜的海地民眾提供人道協助，政府也應該在事態進一步惡化前做好保護當地僑民的準備。