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颱風山陀兒帶來強浪，造成屏東枋寮鄉大庄村下寮海堤破損，行政院長卓榮泰今（5）日前往當地視察，並聽取簡報瞭解當地海水供應站建置狀況及屏東縣全縣漁業損害情形。卓榮泰表示，感謝所有防救災人員的辛勞，並請經濟部水利署第七河川分署提早進行下寮海堤復建工程發包作業，於明年汛期前完工，同時也請農業部積極採用更多方式處理農損救助，照顧農民權益。卓榮泰到場後，分別聽取經濟部水利署第七河川分署李宗恩分署長及農業部漁業署王正芳代理署長簡報說明屏東下寮海堤破損與漁業災情及處置作為。卓榮泰致詞時首先向大家說聲：「辛苦了！」並表示他人雖在台北，但隨時掌握各地災情狀況，經濟部郭智輝部長在第一時間便向他通報屏東下寮海堤破損情形，他也要感謝第七河川分署及時搶修破堤缺口。卓榮泰說，第七河川分署目前預估今年底前可完成下寮海堤復建工程發包、114年8月前可完成整體工程，請該分署在評估海象狀況許可下，提早進行工程發包作業，並於明年汛期來臨前完工，避免再次造成傷害；至於今年工程經費如有不足，可採移緩濟急方式處理。此外，針對屏東、台東等地漁港流入漂流木部分，也請相關單位迅速打撈，維持漁港進出航道暢通，確保漁船航行安全。卓榮泰也感謝前院長蘇貞昌在任內推動屏鵝公路141公里纜線地下化工程，提高電桿及纜線抗風災能力，而中央現正協助屏東縣政府推動「下埔頭、大庄及東海養殖生產區海水供水系統」，目前第一期沉澱池先期工程已完成，第二期辦理海水取水、抽水站體、陸上管線工程所需20.38億元經費，也已納入相關計畫中予以補助，希望透過養殖區海水供水設施興設，有效穩定養殖水源、水質。至於農損救助部分，卓榮泰感謝農業部在凱米颱風期間，迅速主動公告部分縣市農產業全品項現金救助及低利貸款；同時，為簡化勘查方式，也針對符合公告災損天氣參數的品項，得以免現勘，並呼籲農民可透過「農產業天然災害現地照相APP」拍攝田區災損照片，作為客觀種植的佐證文件，得免除勘查程序，考量此次風災造成新的農損，也請農業部積極採用更多方式處理農損救助，照顧農民權益。卓榮泰強調，提供全國人民安全可靠的居住環境，以及農漁民安心從事生產的環境，是中央與地方共同的責任，面對大自然的挑戰，中央與地方政府必須攜手合作，即時發現問題、解決問題，不僅在事前要做好準備，事後也要即時推動更多復原、復舊措施，並依照規劃時程完成各項工程，讓人民生命財產安全獲得更多保障；卓榮泰再次感謝屏東縣縣長周春米率領縣府團隊及地方村里長在颱風期間防救災所付出的辛勞。此外，卓榮泰稍早也前往衛生福利部屏東醫院慰問東港安泰醫院大火傷者和家屬，並請所有傷者保重身體、早日康復。卓榮泰提到，從上次凱米颱風迄今，台灣在短時間內接連遭逢兩次重大風災侵襲，凸顯全社會防衛韌性的重要性。卓榮泰強調，政府一定會記取每次應處風災的經驗，提前做好各項準備、研提相關政策及編列充裕經費，更有效率地解決過去尚未解決的問題，全力協助地方防救災、保障人民身命財產安全。卓榮泰也感謝警消及醫護人員在颱風期間堅守崗位、各司其職，協助救災、搶災及照護病患，政府也會做各位的後盾，一同發揮台灣抗災韌性，通過每次災害帶來的考驗。