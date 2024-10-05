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澳洲發生一起驚悚命案，警方指控一位53歲的女子尼爾敏（Nirmeen Noufl）涉嫌殺夫，且在行兇後分屍滅證，再用先生的帳號發文打卡，製造先生還在世的假象故佈疑陣，並持續提領先生戶頭裡的金錢。警方已以謀殺罪起訴尼爾敏，全案仍在審理中。綜合外媒報導，澳洲62歲男子諾福（Mamdouh Noufl）去年7月被通報失蹤，警方一開始還發布了尋人啟事，但經過1年多的深入調查後，最終逮捕了諾福的妻子尼爾敏，並在4日正式以謀殺罪名起訴。警方表示，諾福雖然在7月才被友人通報失蹤，但事實上自2023年5月後就沒人看過諾福，只是諾福的帳號在社群網路上依舊活躍，照常發文打卡，因此拖了2個月友人才察覺有異。警方調查後認為，尼爾敏5月便於家中將諾福殺害，並分屍滅證，將屍塊放入塑膠袋丟棄在各地垃圾箱，事後又重新鋪設家中房屋地板，隱藏起一切關於殺人的跡象。警方表示，諾福與尼爾敏共育有8位子女，但小孩都未與他們夫妻倆同住，初步認定全案都是尼爾敏一人所為。至於殺人動機還要釐清，有可能是覬覦諾福的財產，也不排除是夫妻失和，甚至與家暴有關。警方指出，全案最讓人不安的部分在於，尼爾敏殺人後還持續在社群網路編造諾福的數位足跡，散佈錯誤訊息與謊言，這讓諾福的許多友人得知真相後，都感到十分痛苦與難以接受，對不知情的孩子來說，也無異於以殘酷又可怕的方式失去了父親。