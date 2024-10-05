我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風山陀兒重創高雄，當天登陸時最大風勢達到17級強，高市前金區一處民宅屋頂遭掀翻導致家中遭到雨水灌入，於是決定舉家前往附近的飯店暫時避難，未料，途經中正四路與市中一路口時，不敵強風連人帶車被吹倒路旁。所幸當時在市警局執行門禁管制員警林長興看見，立刻請其進入警局大廳關心傷勢及需協助事項。警方暖舉獲得趙姓夫妻全家人向警方頻頻致謝。10月3日14時許正當山陀兒颱風肆虐高雄之際，高市前金區有一戶因家中屋頂被強風掀翻 由於路口就是警察局，當下全家決定前往附近的飯店暫時避難。媽媽載著五歲幼女騎機車，途經中正四路與市中一路口時，不敵強風連人帶車被吹倒路旁。執行門禁管制勤務的員警林長興，從警局半開的電捲門隱約看見民眾求助，立刻請其進入警局大廳關心傷勢及需協助事項，女子表示，家人因風勢過大於路途中導致手肘及膝蓋有多處擦傷，林員便通知消防局派遣救護車到場實施外傷處理及包紮。女子的家人激動地說：「還好離警察局不遠，如果不是警察協助並迅速聯絡救護車，我真的不敢想像會再發生什麼事。非常感謝警察的幫助，讓我們全家能夠及時得到庇護及治療。」