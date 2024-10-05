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「113年國慶晚會」今（5）日晚間6點在台北大巨蛋盛大登場，由於今年國慶晚會是大巨蛋啟用後首度舉辦非運動賽事，更邀請到天后「二姐」江蕙復出開唱，總統賴清德、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等大咖都到場。為了維護安全，大巨蛋維安不馬虎，下午北市維安特勤警員持步槍大巨蛋巡邏，民眾與媒體入場也都進行安檢。113年國慶晚會將有2萬人湧進大巨蛋，慶籌會安排藝人江蕙、新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN、黃妃、林育羣、湯運煥、紀曉君和翁立友，另有職棒與職籃啦啦隊表演、伊林模特兒走秀。為了維護國慶晚會安全，維安不馬虎，下午北市維安特勤警員持M4步槍在大巨蛋場外巡邏，4點民眾入場也進行安檢，包括雨傘、自拍棒、腳架、長度超過30公分的包包也都不能帶入場。另外，針對有媒體報導總統賴清德雖然會出席國慶晚會，但將快閃，且質疑刻意待在休息室避開唱國歌。總統府發言人郭雅慧表示，總統受邀參與國慶晚會，因應流程規畫與場館環境觀眾眾多，基於維安考量且兼顧避免擾民，因此並未全程出席。