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▲基隆長庚醫院（3）日中午驚傳火警，位於13樓頂樓管道間不明原因竄出白煙，消防緊急疏散病患及家屬人。（圖／翻攝畫面）

山陀兒颱風襲台，全台各地警消忙救災，本月3日，基隆一名消防員去買便當，卻遭人拍照放網路公審，嗆「消防人員可以在還沒12:00午休，就穿制服出來買便當？還1次買15個也不先打電話！」但PO文卻引發眾怒，網友們紛紛回嗆「消防員不是人？還沒12點不能出來買吃的嗎？」、「要有同理心好嗎」。對此，基隆消防局仁愛分隊回應，當天基隆長庚醫院有火警，消防員三餐不定時，通常先抽空吃便當，吃完剛巧12點也出去救災。據了解，3日當天約11時許，基隆一名消防員排隊買便當，卻遭拍照公審「還沒12:00午休就穿制服出來買便當？」，但PO文卻引發眾多網友怒火，認為消防員也需要吃飯，應該多一些同理心，而基隆消防局仁愛分隊也回應表示，3日當天長庚醫院火警，共出動16車40人救災，現場也疏散上百人，仁愛分隊也在其中，更表示，消防員突發狀況多，所以三餐不定時，通常有時間就會趕緊吃飯，才能應付救災等突發狀況。實際上，10月3日山陀兒颱風登陸，全台各地區災情不斷，除了淹水還包括路樹倒塌等意外，消防員近幾日全天候待命，三餐根本無法準時用飯，緊抓空檔買便當，網友們紛紛表示，警消救災非常辛苦，應該要多一點同理心，畢竟他們是為民眾服務，如此被公審實在不合理。