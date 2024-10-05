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▲《尹食堂》製作人羅PD（右）親自參與《艾嘉食堂》製作會議。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲《艾嘉食堂》卡司超豪華，由（由左至右）楊祐寧、柯佳嬿、張艾嘉、王大陸共同經營餐廳。（圖／泰坦星文創影視提供）

▲舒華來《艾嘉食堂》擔任實習生，讓粉絲相當期待。（圖／泰坦星文創影視提供）

《艾嘉食堂》即將於今（5）日正式開播，作為台灣版的《尹食堂》，《艾嘉食堂》歷時4年的籌備，不但集結了多位頂級演員卡司，還有驚喜到來的實習生，幕後則有著重量級製作團隊和原版《尹食堂》的官方授權支持，讓觀眾們期待值破表。以下整理出「必看5大亮點」，一窺《艾嘉食堂》與眾不同的魅力何在！《艾嘉食堂》是由CJ ENM官方授權的《尹食堂》海外版本，延續了《尹食堂》讓藝人遠赴異國經營餐廳的模式，《艾嘉食堂》主打中式料理，讓台灣演員們在泰國蘇梅島經營一家快閃餐廳，將中式美食帶向國際舞台。《尹食堂》的靈魂人物羅暎錫PD，這次也親自參與了《艾嘉食堂》的製作會議，從節目企劃到執行方式，他都提供了寶貴的建議，在搶先看了節目後，他也給予了高度評價。他過往製作過《新西遊記》、《花樣爺爺》、《一日三餐》等經典綜藝節目，不藏私的全力支持，為《艾嘉食堂》增添了更多的期待值。這次的卡司陣容不容小覷，由金馬影后張艾嘉擔任「食堂主廚」，帶領楊祐寧、柯佳嬿和王大陸等知名演員共同經營餐廳。張艾嘉不僅擅長演戲和導演，這次更是以大廚的身份亮相，將她的料理秘訣傳遞給當地居民以及螢幕前的觀眾。楊祐寧則是「食堂經理」，負責內外場的協調工作，家裡經營餐廳、還擁有專業廚師執照的他對這些並不陌生，預計將會展現出專業的一面。柯佳嬿作為「細心二廚」，細心地輔助張艾嘉，確保每道菜達到完美標準，這也是她首次拍攝實境節目。而王大陸則化身「吧台擔當」，用帥氣和活力吸引顧客，增添了餐廳的年輕氛圍。韓國女團(G)I-DLE的台灣成員舒華和演員林柏宏則以「實習生」身份亮相節目，為《艾嘉食堂》注入新鮮活力。舒華去年在忙碌的日程中，特地從紐約直飛泰國，在蘇梅島拍攝期間雖然沒有對外公開，但因為社群動態意外洩露了她人在泰國，引發許多粉絲猜測她是去參加《艾嘉食堂》錄製，讓全球粉絲充滿期待。她更為這次拍攝特別準備了手寫的英文小抄，儘管害羞，她依舊全力配合節目，誠意十足。而另一名實習生林柏宏則坦言，自己並沒有在餐廳打工過的經驗，對他而言是全新的體驗，他期待自己能盡力幫助團隊，並大讚張艾嘉的廚藝令他驚豔不已，蘇梅島的海也美到難以忘懷。《艾嘉食堂》由製作過《康熙來了》、《小姐不熙娣》等熱播節目的B2擔任總製作人。他不僅耗時兩年時間培訓演員們的廚藝，還花費大量心力尋找國外適合的拍攝場地，最終將這部籌備了4年的節目呈現給觀眾。《艾嘉食堂》10月5日（六）在三立都會台晚上八點首播、Netflix晚上十點、華視主頻隔周六晚上八點播出。