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台北股市本週跌幅達2.28%，全體上市公司市場總值一週蒸發約1.5兆，降至新台幣71兆3172.19億元。各產業跌幅以航運類指數下跌9.07%最多，成交金額前3名的上市股票則依序為半導體、電腦及周邊設備、電子零組件。台北股市4日收盤為22,302.71點，本週僅3天交易日，全週下跌520點，週跌幅2.28%，週線連4紅止步，平均日均量3667.04億元；本週三大法人合計賣超871.89億元。觀察各產業別指數，以玻璃陶瓷類指數上漲5.80%最多，跌幅則以航運類指數下跌9.07%最大；未含金融類指數下跌480.76點，跌幅約為2.41%；未含電子類指數下跌389.09點，跌幅約為1.89%；未含金融電子類指數下跌364.02點，跌幅約為2.26%。本週集中交易市場總成交金額約為1兆1001億元，全體上市股票成交金額為9631.89億元，股票成交量週轉率為1.31%。成交金額前3名的上市股票為半導體類2868.02億元，占全體上市股票交易金額29.78%；電腦及週邊設備類999.65億元，占全體上市股票交易金額10.38%；電子零組件類948.99億元，占全體上市股票交易金額9.85%。成交量週轉率前三名產分別為玻璃陶瓷類4.15%、綠能環保類3.76%、航運類3.64%。累計今年年初開盤迄今共182個交易日，集中市場總成交金額約為77兆3972億元，市場日平均成交金額為4252.59億元，股票成交量週轉率為100.02%，股票日平均成交量週轉率為0.55%。截至4日，全體上市公司市場總值為新台幣71兆3172.19億元，較上週市值減少1兆5548.15億元，減幅約為2.13%。