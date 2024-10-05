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▲阿信透露，「我知道這些犧牲和付出，讓我得到更多」，才會寫下〈因為你所以我〉這首歌。（圖／相信音樂提供）

五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會近來到成都開唱，從第一天唱到第四天，成都也從炎熱的秋日轉變為涼爽的秋天，甚至下起了秋雨，宛如唱遍了春夏秋冬四季，但無論天氣如何的多變，歌迷依舊熱情不變。而在演唱會上，主唱阿信也有感而發，分享透露出們常常被拍到，但他其實也想當一個普通人，「但我知道這些犧牲和付出卻讓我得到更多，因為你們所以人間值得」，所以才寫下〈因為你所以我〉這首歌。五月天將25年回憶譜出一首首動人旋律，「回到那一天」演唱會不僅帶領歌迷回到記憶中的那一刻，五月天也透過時光機回到那一天。他們回想起當年的小伙子變老伙子，當年坐在街頭吃著火鍋的日常，如今一出門就有鏡頭跟拍，阿信透露寫下〈因為你所以我〉的原因，就是因為這些變化，「有時我很慶幸我不是很愛出門的的人，因為出門會多一支鏡頭去拍你、記錄你。有時候我也想當普通人，穿著拖鞋在街上走著，我多希望跟你們一樣，在初秋微涼時，去看一場演唱會，慢慢坐著地鐵、走過巷子回到家裡，但我知道這些犧牲和付出卻讓我得到更多，因為你們所以人間值得。」感謝有歌迷陪伴五月天走過輝煌的25年，無數的平凡的人生有你陪伴。成都4場的演出，五月天彷彿歷經了四季，最後一場一起淋雨的演唱會，石頭感謝大家照顧五月天那麼多天，雖然當天天氣有點涼，但歌迷的熱情讓成都熱起來了；冠佑也要歌迷跟著五月天大聲唱歌，唱到每首歌的記憶都能保留到下次再見面的時候；怪獸除了提醒歌迷穿起雨衣，並在一開場就允諾歌迷，「今天可玩很久，因為天氣不能不搖滾起來。」因此在安可時，準備了〈候鳥〉結合〈八月愛人〉、〈倉頡〉、〈如果我們不曾相遇〉、〈聽不到〉與歌迷搖滾到最後，合唱全數釋放到最後。30日的「回到那一天」演唱會由鼓鼓呂思緯和蕭秉治組成的GX擔任開場嘉賓，一連帶來經典歌曲〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉，鼓鼓說，「今天天氣涼涼的，我們走到前面感受大家的熱情，用一首歌好好記住大家的臉。」接著他們演唱〈認愛〉、〈射手〉，兩首不同風格曲風，展現GX多變風格，11月17日他們也將再來成都舉辦「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」演唱會， 12月7日蕭秉治也將重返小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，下半年兩人依舊忙碌且豐富。