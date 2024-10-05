我是廣告 請繼續往下閱讀

▲親切活潑的張董事長（右三）還先預祝Energy《一觸即發》新加坡演唱會順利成功，而歌迷則是把握難得機會，幽默敲碗Energy能不能合作張董，一起來大跳「16蹲」。（圖／Energy 臉書）

▲Energy時隔22年唱進台北小巨蛋、高雄巨蛋，人氣勢如破竹的Energy日前又分享即將到新加坡開唱的好消息。（圖／記者朱永強攝影）

「超殺男團」Energy時隔22年，重新回歸華語樂壇，人氣更勝當年的他們，不只唱進台北小巨蛋與高雄巨蛋，新歌〈星期五晚上〉中的「16蹲」也掀起「挑戰」的風潮，人氣勢如破竹的Energy日前又分享即將到新加坡開唱的好消息，讓粉絲又驚又喜。昨（4）日，5位成員搭乘星宇航空前往新加坡進行宣傳活動時，沒想到竟意外搭到星宇創辦人兼董事長「K董」張國煒親自駕駛的飛機，照片公開後讓不少粉絲忍不住驚嘆：「這是什麼神奇的組合！」Energy睽違多年，即將在下月23日前往新加坡開唱，5位成員們也在昨日搭乘星宇航空出發，率先展開三天兩夜的宣傳之旅。團隊的官方IG隨即曬出與董事長張國煒的合照，表示Energy所搭乘的航班是由張國煒親自駕駛，配文寫下感謝星宇航空的熱情贊助，親切活潑的張董事長還先預祝Energy《一觸即發》新加坡演唱會順利成功。「破次元壁」的神奇合照公開後，不少粉絲忍不住驚嘆：「原來董事長也會駕駛飛機」、「畫面意外的和諧」、「這代言接了啦！」、「天王加持一定最讚」、「是K董駕駛！！太幸福了吧」，還有歌迷把握難得機會，幽默敲碗Energy能不能合作張董，一起來大跳「16蹲」。Energy這次的新加坡之行雖然只有短短三天兩夜，但宣傳活動卻全程滿檔，昨日落地後先是給擠爆機場的粉絲們送上寵粉的「粉絲福利」，緊接著又連續趕場，接受兩家電台的專訪，今（5）日晚間還要在淡濱尼天地舉行簽票會活動，即使橫跨20多年，Energy的魅力依然席捲亞洲。