2024-2025年NBA球季即將開打，季前熱身賽第二天賽事也在明（6）日登場，由去年冠軍波士頓塞爾提克跟丹佛金塊隊進行「背靠背」大戰，金州勇士隊也將在上午7時準時出賽，迎戰洛杉磯快艇，Klay Thompson的離隊，帶給勇士隊新的重建計畫，不過當家球星Stephen Curry還能有多少時間打造冠軍隊伍，就看Steve Kerr的運籌帷幄，此外，NBA開季將於10月22日開打，《NOWnews今日新聞》也整理相關轉播資訊跟賽程給讀者。
NBA新賽季即將開打 勇士能否找回冠軍
今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。今年夏天球隊作出諸多補強希望強化陣容，在輪換深度上他們確實提升不少，然而在尋找二當家方面，卻兩度碰壁。他們新賽季的展望、優勢和隱憂如何，值得關注。
NBA熱身賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA熱身賽可至有線電視收看第 72 台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Paㄢss以及，Line Today 等直播平台。
NBA賽程表
NBA熱身賽賽程表：
10/6
07:00 金州勇士 出戰 洛杉磯快艇
22:00 波士頓塞爾提克 出戰 丹佛金塊
NBA熱身賽直播轉播資訊：
電視轉播：
緯來體育台、MOD愛爾達體育台
線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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NBA新賽季即將開打 勇士能否找回冠軍
今年NBA的開幕戰定在10月22日。東區的對戰組合是紐約尼克對上波士頓塞爾提克，西區則是洛杉磯湖人對陣明尼蘇達灰狼，去年西區冠軍達拉斯獨行俠，也進行補強，金州勇士上賽季未能打進季後賽，以西區第10種子止步附加賽。今年夏天球隊作出諸多補強希望強化陣容，在輪換深度上他們確實提升不少，然而在尋找二當家方面，卻兩度碰壁。他們新賽季的展望、優勢和隱憂如何，值得關注。
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10/6
07:00 金州勇士 出戰 洛杉磯快艇
22:00 波士頓塞爾提克 出戰 丹佛金塊
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