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▲TPBL台灣職業籃球大聯盟今（5）日進行季前熱身賽，首場比賽由臺北台新戰神對決桃園台啤永豐雲豹，這一場比賽雲豹外籍砍將克羅馬大殺四方，全場轟下40分、末節獨砍22分，還助攻林信寬命中絕殺三分球，幫助球隊以92：90逆轉戰神。（圖／TPBL提供）

TPBL台灣職業籃球大聯盟今（5）日進行季前熱身賽，首場比賽由臺北台新戰神對決桃園台啤永豐雲豹，這一場比賽雲豹外籍砍將克羅馬大殺四方，全場轟下40分、末節獨砍22分，還助攻林信寬命中絕殺三分球，幫助球隊以92：90逆轉戰神。而之前因為場外事件離開台灣籃壇的牧倫斯，本季回歸加盟戰神隊，今天也有出賽攻下14分。今天夏天台灣職籃兩聯盟大改組，臺北台新戰神、新北國王、新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹、新竹御頂攻城獅、福爾摩沙夢想家、高雄全家海神等7隊另組TPBL聯盟，與原有的PLG分庭抗禮。今天是TPBL首日熱身賽，由福爾摩沙夢想家對決臺北台新戰神，這一季戰神找來許多熟面孔，包括之前富邦勇士3連霸的功臣塞瑟夫，前新北國王長人牧倫斯，後者還在半場結束前命中壓哨三分球，幫助球隊在兩節打完以51：45領先。雲豹作為T1聯盟末代冠軍，這一季卡森斯沒有回歸，但是克羅馬仍在陣中，他這一場比賽仍舊是雲豹的中流砥柱，球隊在他的帶領下，從一路落後到雙位數到末節6.2秒追到只差1分，還保有球權。關鍵回合，雲豹喊出暫停後設計戰術讓克羅馬接球，他在擋拆殺入切入攻擊，遇包夾傳給內線、後者再傳出去給外圍射手，林信寬冷靜出手，球應聲入網，雲豹逆轉比賽92：89贏球。，克羅馬這一場22投13中，命中8記三分球，狂砍全場最高的40分，還有7籃板7助攻，表現傑出；狀元前鋒林信寬投進絕殺致勝球，攻下22分。戰神方面，牧倫斯得到14分6籃板，奧利佛得到20分。牧倫斯上賽季在P.League+新北國王隊效力，場上情緒失控，直接脫球衣離場，也遭到球隊火速解約。新賽季他確定重返台灣職籃，對此台新育樂總經理林祐廷也做出解釋：「球場上負面行為我們不認同，但此事件源自於他想贏球的渴望而導致情緒面的問題，未來牧倫斯也允諾將盡力調整自己，控制自己的情緒，因此我們願意給予機會，讓他重新證明自己。」對於外界負面聲音牧倫斯虛心接受，「我完全理解這些負面的看法，我很抱歉讓球迷失望，也讓新北國王的形象受損，我已經深切的省思。」他深知這不是一個容易被原諒的情況，「行動勝於言語，我會竭盡所能的向大家證明我已經改變，我會努力贏得球迷們對我的喜愛與支持。」牧倫斯也感謝在他飽受輿論抨擊時，仍願意支持他的球迷朋友，「我會繼續努力，不會讓你們失望的。」