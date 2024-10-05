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臉書母公司Meta於上（9）月舉行「Meta Connect」2024年度大會，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布推出多款頭戴裝置，包括與知名眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）合作的一款智慧眼鏡。不過，2名美國哈佛大學學生發現，當智慧眼鏡結合臉部辨識軟體和搜尋引擎軟體，即可透過掃描人臉，立刻獲取陌生人各種個資，包括姓名、年齡、住處、工作地點等等，引發侵犯隱私疑慮。根據《商業週刊》報導，2位美國哈佛大學名工程系的學生阮安富（AnhPhu Nguyen）與阿戴菲歐（Caine Ardayfio），自行編寫了具備臉部辨識功能的軟體裝入Meta雷朋智慧眼鏡，再輔以臉部辨識搜尋引擎PimEyes，就能實現只要看對方一眼，便可立刻獲取路上陌生人的各種個資。阮安富強調，進行這項實驗與公開揭露實驗結果，並非為了攻擊Meta智慧眼鏡，因為事實上臉部辨識以及後續的搜尋工作都是將影像即時傳輸到電腦上完成，即便拿一般手機照相攝影，一樣能夠達到類似的效果。阮安富認為，真正的問題是臉部辨識軟體存在侵害隱私的風險。Meta也表示，這款雷朋Meta智慧眼鏡並未內建臉部辨識技術，這兩位哈佛學生使用的臉部辨識軟體能處理來自任何相機、手機、錄影設備上的影像。不過，智慧眼鏡相較於其他錄影設備的特點在於免持，且讓被錄影的民眾更沒有自己正在被錄影的警覺心。對此，Meta則表示，雷朋Meta智慧眼鏡有設置一個LED燈，可以向其他人表明，眼鏡的用戶正在啟用錄影功能，且新版本已讓眼鏡的用戶無法主動停止LED警示燈功能，藉此保護其他民眾隱私。