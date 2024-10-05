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▲7-11即起至10月6日限定，「頌丹樂 四季泰好西米雪糕」買一送一，原價49元、特價25元開吃。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11霜淇淋以及酷聖石複合店也都有冰品優惠。（圖／7-11提供）

▲「全家康康5」自10月4日至10月6日限時3天。（圖／業者提供）

▲全家10月5日正式開賣大人系「經典117咖啡霜淇淋」全新口味。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲義美門市即起至10月7日限定優惠，「IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋」買一送一。（圖／義美食品提供）

山陀兒颱風過後東北季風增強，各地區略微降溫，把握本週冰品消暑優惠，全家跟7-11都剛好有泰式風味冰淇淋買一送一，7-11為「頌丹樂 四季泰好西米雪糕」買一送一優惠，全家則是開跑「WA!COOKIES泰奶雪糕買一送一」；也別錯過每週一、週三至7-11酷聖石複合門市，有COLD STONE中杯以上冰淇淋買一送一；義美食品則有銅鑼燒冰淇淋買一送一優惠。7-11即起至10月6日限定，「頌丹樂 四季泰好西米雪糕」買一送一，原價49元、特價25元開吃。並且即起至12月31日前，至7-11酷聖石複合門市，每週一、週三出示OPENPOINT會員，享中杯以上冰淇淋買一送一優惠，不含脆餅／桶裝；價低者為優惠品項。並且10月2日起至10月29日，每週五六日，憑icash2.0、icash Pay支付享第二件半價優惠。本月7-11霜淇淋口味攜手來自米其林一星餐廳頌丹樂聯名，回歸「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，使用泰國直輸原物料，忠實呈現道地泰奶茶的香氣與風味，今年特別再加濃茶香，讓每一口都充滿濃郁泰式風情。全家本週康康五優惠，本週的康康五優惠即起至10月6日開跑，包含「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕」等多項商品買一送一。◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+ 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾農心辛拉麵袋麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）並且全家歡慶「UCC經典117咖啡霜淇淋」新口味上市，自10月5日起至7日，隨買跨店取快閃5支188元優惠，單支原價49元、特價38元，霜淇淋控快囤貨。「經典117咖啡霜淇淋」新口味，濃郁厚實的咖啡口感，打造微苦大人系滋味，令人回味無窮；綜合口味則搭配全家霜淇淋經典長銷、鮮乳坊聯名款「莊園牛奶霜淇淋」，使整體口味更香濃、不膩口；另有專屬黑色Waffle餅皮，及酒紅色系、輕奢質感的UCC聯名霜淇淋杯款。義美門市即起至10月7日限定優惠，「IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋」買一送一，有黑糖珍珠奶茶、黑炫巧克力兩種口味，售價65元、特價33元，外層銅鑼燒餅皮烙印可愛的 IRIS & Friends圖樣，搭配各式不同特色冰淇淋內餡，口感豐富多層次，是炎炎夏日不能錯過的經典甜點。