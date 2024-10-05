我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東安泰醫院3日發生火警，造成多人不幸身亡，行政院長卓榮泰今（5）日赴屏東慰問傷患。卓榮泰表示，在檢調釐清事故發生原因的同時，中央與地方需要緊密合作、同舟共濟，如此屏東醫療網才能恢復起來。卓榮泰下午透過臉書發文說，他來到屏東醫院關懷屏東東港安泰醫院大火事故中的傷患，本次事件有13位重症病患在各醫院加護病房接受治療，屏東醫院收治6位，他特別要向高雄與屏東總共14間醫院的醫護同仁，表達慰勉與感謝，也請屏東縣政府務必給予9位於火場中遭遇不幸的民眾家屬更多必要的支持與安慰，幫助大家度過這次難關。卓榮泰說，颱風的所有災難狀況，其中一項最為棘手就是在醫院裡發生火警，因為長輩傷患在移動及救助上都會困難許多，他從屏東縣政府的說明感受到當天的狀況相當緊急，感謝各位平勤奮度演練，在當時匆忙的情況下做出最好的處置、指揮。卓榮泰提到，此次安泰醫院的狀況必須詳實紀錄下來，了解防災機制上在硬體與軟體上是否有系統性的問題需要改善，也讓其他醫療機構同步檢視內部災防管理是否有需要加強。卓榮泰說，衛生福利部要發揮專業與人道思維，去督導醫院未來更能去應對極端氣候與複合型災難下的各種困難挑戰。卓榮泰提到，安泰醫院是屏東地方上重要的教學醫院也收住急重症病患，如何能夠快速地回復到原本的功能是現在重要的課題，在檢調釐清事故發生原因的同時，中央與地方需要緊密合作、同舟共濟，如此屏東醫療網才能恢復起來。