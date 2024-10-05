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▲有人挖出吹牛老爹（右）和小賈斯汀（左）過去的影片，覺得吹牛老爹看起來很不對勁。（圖／翻攝自 Page Six YouTube）

美國知名饒舌歌手吹牛老爹（Sean "Diddy" Combs）近來遭指控涉及性交易、性虐待、性侵等罪，傳出有3000多人自稱遭到吹牛老爹侵犯，目前已有120人對吹牛老爹提告，年紀最小的受害者當時年僅9歲。此外，還傳出加拿大大咖歌手小賈斯汀（Justin Bieber）也是受害者之一，還有人挖出2人過去的影片，認為吹牛老爹聲稱2人會一起狂歡48小時，「是15歲少年的夢想」，懷疑小賈斯汀也遭潛規則，不少網友直呼，「吹牛老爹看起來好可怕。」近來吹牛老爹醜聞不斷，還傳出小賈斯汀疑似也受害，就有網友挖出陳年舊片，看到吹牛老爹和當時只有15歲的小賈斯汀站在一起，他表示自己不能透露2人將在哪裡玩樂、做些什麼，「但這絕對是一個15歲少年的夢想，在接下來的48小時，他會和我在一起，我們將瘋狂到底」，對比吹牛老爹的歡喜，小賈斯汀在影片中幾乎沒說什麼話，眼神看起來單純懵懂。接著還有另一段影片，是2人多年後再度相見的畫面，吹牛老爹直言，「小賈斯汀變了，他都不跟我們一起玩」，而小賈斯汀看起來很緊張，被吹牛老爹詢問，「為什麼不再打給我，也不像以前一樣跟我一起玩？」小賈斯汀也不知道該怎麼回答，肢體看起來也很彆扭，似乎只希望快點結束這段對話。雖然影片無法證實，小賈斯汀是否曾遭吹牛老爹伸出狼爪，不過仍有不少網友認為吹牛老爹看起來很不對勁，「他看起來好怪，為什麼一直要和15歲的小孩玩在一起」、「小賈斯汀看起來很怕他」、「看完影片覺得吹牛老爹的言行舉止讓人不太舒服。」而近來吹牛老爹也因為涉及性交易、性虐待及性侵等罪，在紐約遭到逮捕，據知情人士透露，若吹牛老爹的罪證屬實，至少要面臨15年監禁，最重甚至可處終身監禁。現在更傳出，曾遭吹牛老爹侵害的人多達3000人以上，已有120人提告，其中有25人受害時還是未成年，年紀最小的受害者當時只有9歲。不過目前對於一系列指控，吹牛老爹都不承認，事件真相仍有待法院判決。