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▲環境部提醒，風災過後落實環境整頓及清除積水。（圖／環境部）

山陀兒颱風為台灣帶來強風和豪雨，造成部分地區傳出災情。環境部提醒，民眾於風災過後務必落實居家環境整頓、清除積水容器，以降低傳染病感染風險。為了防止風災後居家或戶外積水容器孳生登革熱病媒蚊，環境部提醒民眾於風雨停歇後應儘速清除戶內外登革熱病媒蚊孳生源，例如：室外水桶、碗盆瓶罐、花盆底盤、保麗龍箱、紙盒、戶外水缸、廢棄水塔、廢輪胎、天溝等；室內花瓶、水缸、冷氣盛水盤和盆栽植物墊盤、大樓地下室等。另，需留意隱性孳生源，如帆布上的積水、樹洞、旗座水泥樁空洞、路邊管線的孔洞等，並將積水清除，以遏止登革熱疫情蔓延。依專業資訊，傳染病媒主要有白線斑蚊及埃及斑蚊，埃及斑蚊對登革熱病毒感受性較強烈，一旦吸到登革熱患者血液，唾液分離出登革熱病毒之陽性率達13%，成蚊性喜棲息於室內（70～80%），散布於浴室、廁所、 臥室、客廳、起居間。白線斑蚊對登革熱病毒感受性遲緩，感受力價低。白線斑蚊成蚊主要棲息於室外（＞98%），分布於竹林樹蔭下、涼亭、菜園、果園、庭院、後院、公寓後巷等陰暗。環境部特別呼籲民眾在大雨過後主動檢查居家戶內外環境，並澈底執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施：「巡檢」家中及周圍的容易積水的物品與地下室積水處，將積水「倒掉」或弄乾，不需要的物品應分類「清除」， 留下的物品要澈底「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並妥善整理、收納或倒置以避免再次積水，不讓病媒蚊有機可趁。防疫如同作戰，非一朝一夕的防治工作，需隨時注意居家及周邊環境、確實清除孳生源、做好自身防護及共同參與社區防疫工作。民眾時時落實防治登革熱四步驟「巡、倒、清、刷」，才能防止蚊媒孳生並能守護居家健康，確保疫情有效控制。為防護自身安全，並請民眾外出時穿長褲長袖、噴防蚊液，並遠離陰暗處及戶外斑蚊孳生的地方，不被蚊子咬，就不會傳染登革熱。