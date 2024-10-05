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▲7-11即起至10月29日前，到門市「憑代收收據」享 UNIDESIGN 新柔感抽取式衛生紙3串特價229元。（圖／7-11提供）

▲全家FMC衛生紙3串199元，活動自10月9日起至10月13日。（圖／翻攝自全家LINE群）

全家、7-11兩大超商自有品牌衛生紙跳樓大特價！7-11即起「憑代收收據」享UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙3串229元，平均每串76元有8包，每包不用10元帶回家；全家自有品牌衛生紙（8包入）又跳水下殺不到3折，原價每串248元，自10月9日起至10月13日限時特價三串199元，每串不到67元，單包不用9元。到超商繳費、取包裹的民眾注意啦！7-11即起至10月29日前，到門市「憑代收收據」享 UNIDESIGN 新柔感抽取式衛生紙3串特價229元，每串有110抽X8包，換算下來每串76元、單包不用10元。每筆7-11代收單據及ATM收執聯及中獎發票兌獎限用一次（不限組數），不含多包裝／禮盒／預購／7-ELEVEN線上購物中心。商品數量以各門市實際可販售數量為準。OPENPOINT會員只需報手機號碼或出示會員條碼，並以已綁定會員之icash2.0二代卡（含聯名卡）或OPEN錢包單筆全額支付，即可享OPENPOINT點數加贈，全家衛生紙下殺不到3折的優惠又來了！自「全家FMC超柔抽取衛生紙（110抽Ｘ8包）」三串只要199元，原價每串245元，下殺約2.7折，相當於每串不用67元，單包約9元銅板價格。該款衛生紙每隔一段時間就會跳水大拍賣，也是民眾瞄準囤貨的好時機，熱心網友分享使用經驗「用這款很久了！每次優惠都會爆補一波」、「便宜～很適合放辦公室東擦西擦使用」；但也有人認為「是很便宜，比較適合客廳使用，過敏跟廁所還是用三層有品牌的好用」、「我是覺得蠻好用的啊，但你如果是要求高品質例如舒潔三層、春風的話，那就不要買」、「覺得很薄，不好用」。