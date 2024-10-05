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▲小樂吳思賢出道十年，日前也與品牌推出聯名限定香氛。（圖／Ease香氛提供）

33歲歌手「小樂」吳思賢今（5）日出席品牌活動，被媒體問到日前周刊拍到互動親密的清秀女孩，他大方認愛，表示對方是他已交往兩年的圈外女友，他也坦言不排斥結婚，雙方父母更是早就曾經一起吃過飯，不過他也透露近日都在籌備新專輯，短期內暫時不會有喜事傳出。偶像歌手出身、也跨界演出戲劇，小樂談起感情話題毫不避諱，今出席內衣品牌活動，當被問到是否會幫女友洗內衣褲，他大方承認，也認為這沒甚麼，還笑說未來有機會也想代言男性內褲，「這是很健康的事，如果拍戲為了劇情的話，我全裸也可以。」甚至對於曾傳出的密婚生子話題，他也侃侃而談：「有小孩我也不會不講啊，我都幾歲了！33歲了耶，而且這個時代也不用避諱了。」小樂在2007年就以建國中學熱舞社社長身份上節目《鑽石夜總會》演出，2008年短暫加入《模范棒棒堂》成為第七代成員，但旋即他以課業為重，直到2014年才推出首張專輯正式出道，日前他才剛慶祝出道10周年，與劉紀範、嘻小瓜成立YouTube頻道「吳人劉守No One at Home」，頗獲粉絲喜愛。他也預告明年要推出「很酷的影視作品」，請大家期待。