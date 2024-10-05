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週末出遊回程的路上要注意！今（5）日即將入夜前，天空風雲變色，由於對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署提醒高雄地區及宜蘭、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低壓地區慎防積水，山區亦請注意坍方及落石。南投縣、高雄市、宜蘭縣中央氣象署預報指出，今（5）日環境為偏東風，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，西半部為多雲到晴，午後南部地區及中部以北近山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地稍回升，低溫普遍回到攝氏24至25度，高溫為攝氏30至32度，感受舒適溫暖。明天（6日）環境為東北東風，迎風面東半部地區及馬祖有不定時的局部短暫陣雨，大臺北地區也有零星短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，降雨分布主要在南部地區及中部以北近山區處，中南部地區並有局部較大雨勢出現的機率；氣溫方面，各地氣溫舒適溫暖，低溫普遍約攝氏24、25度，而高溫為攝氏30至32度。