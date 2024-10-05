《原子少年2》（簡稱《原子2》、《原少A2》）斥資近三百萬，邀請來自日本、韓國、菲律賓及泰國4國男團齊聚台灣，進行一場史無前例的跨國男團交流賽。其中最引人關注的莫過於來自菲律賓的天團SB19，被譽為「P-POP之王」的他們，不僅早早抵達台灣，還抽出時間與《原子少年2》中的禾雁凱、黃崇峻、+How李家皓一起大逛士林夜市，享受台灣特有的美食與文化。
《原子2》當導遊帶逛夜市 SB19學地瓜球中文
起初因為有語言隔閡，雙方還稍顯拘謹，但在一邊享用台灣夜市美味小吃的歡樂氣氛之下逐漸打成一片，雖然天候不佳遇上雨天，也沒有澆熄他們的好心情。三位少年熱情帶領SB19品嚐了糖葫蘆、雞蛋糕、臭豆腐、地瓜球等台灣小吃，也體驗了經典夜市遊戲等等。SB19成員們都是首次嘗試地瓜球，對於新奇的口感感到驚訝，興奮直呼「I like it!」還學了地瓜球的中文，場面逗趣。
SB19大讚臭豆腐好吃 雙方以臭豆腐為題尬舞
而讓SB19印象最深刻的還是臭豆腐，在少年們的推薦下，他們勇敢嘗試並搭配泡菜一同享用，SB19成員們對於臭豆腐的接受程度頗高，紛紛露出驚喜的表情，Stell更直呼「It’s awesome!」，還和少年們一起以「臭豆腐」為主題，輪流Freestyle表演，現場氣氛活躍、笑聲不斷。
儘管夜市之行短暫，卻讓雙方留下了美好的回憶，而除了享受美食以外，少年們還與SB19交流了在比賽準備期間的練習心得，讓這次見面增添了更多深度。SB19表示很開心能與三位少年一起逛夜市，非常愉快有趣，也期待節目錄製時能與更多少年們交流，並迫不及待見證他們的舞台表現。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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起初因為有語言隔閡，雙方還稍顯拘謹，但在一邊享用台灣夜市美味小吃的歡樂氣氛之下逐漸打成一片，雖然天候不佳遇上雨天，也沒有澆熄他們的好心情。三位少年熱情帶領SB19品嚐了糖葫蘆、雞蛋糕、臭豆腐、地瓜球等台灣小吃，也體驗了經典夜市遊戲等等。SB19成員們都是首次嘗試地瓜球，對於新奇的口感感到驚訝，興奮直呼「I like it!」還學了地瓜球的中文，場面逗趣。
SB19大讚臭豆腐好吃 雙方以臭豆腐為題尬舞
而讓SB19印象最深刻的還是臭豆腐，在少年們的推薦下，他們勇敢嘗試並搭配泡菜一同享用，SB19成員們對於臭豆腐的接受程度頗高，紛紛露出驚喜的表情，Stell更直呼「It’s awesome!」，還和少年們一起以「臭豆腐」為主題，輪流Freestyle表演，現場氣氛活躍、笑聲不斷。
儘管夜市之行短暫，卻讓雙方留下了美好的回憶，而除了享受美食以外，少年們還與SB19交流了在比賽準備期間的練習心得，讓這次見面增添了更多深度。SB19表示很開心能與三位少年一起逛夜市，非常愉快有趣，也期待節目錄製時能與更多少年們交流，並迫不及待見證他們的舞台表現。
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