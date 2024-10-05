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中信兄弟今（5）日在台中洲際棒球場迎戰統一獅，只要取得勝利，就能拿下年度第一。此外，兄弟隊本季主場60場比賽，有望達成場均1萬人進場壯舉，目前只差8,884名觀眾就能達此目標。對此，味全龍總教練葉君璋表示：「我認為我們龍迷也不會輸他們。」中華職棒進入第35年，隨著今年台北大巨蛋正式啟用，整季進場人數來到2,689,635人，場均進場人數為7,728人，自職棒33年開始，票房已連續3年成長。對於職棒環境日益變好，葉君璋說：「現在的球迷很幸福，球團會為了球迷準備許多賽前活動，比如演唱會。此外，政府與企業的支持，也是票房變好的主因。有政府的政策與企業的投入，對職棒都是好事。」兄弟隊有望在本季達成主場進場人數場均1萬人紀錄，葉君璋表示：「除了兄弟擁有廣大球迷外，也要感謝企業、政府與球團行銷的大力幫助。我認為我們龍迷也不會輸他們，現在的龍迷跟當年解散前的龍迷其實很像，只是理性的球迷變多了。」回顧職棒歷史，味全龍與兄弟隊過往的「龍象大戰」一直是中職的票房保證。葉總直言：「相信龍迷們也是很多的。」他強調，隨著環境的改善與球迷的支持，職棒環境未來一定會更好。