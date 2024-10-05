我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明（6）日環境風向為偏東北東風，東半部、馬祖有不定時的局部短暫雨，大台北地區有零星短暫陣雨，天氣相對穩定。（圖／中央氣象署提供）

▲氣溫方面，至下週一起下週六（7日至12日）逐日緩降，最低下探攝氏21度。（圖／中央氣象署提供）

山陀兒颱風剛走，下週一（7日）迎接首波東北季風報到，進入秋季天氣型態，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，其中北部及東北部有較大雨勢發生機會，下週三（9日）起水氣稍減，迎風面降雨範圍縮減至桃園以北及東半部，並且高溫降到攝氏26度、低溫探攝氏21度，雖沒有明顯降溫，不過相較悶熱的天氣已經略有涼意。中央氣象署預報員林定宜預報指出，明（6）日環境風向為偏東北東風，東半部、馬祖有不定時的局部短暫雨，大台北地區有零星短暫陣雨，天氣相對穩定，其他地區多雲到晴，午後注意局部短暫雷陣雨，南部、中部以及北近山區有局部較大雨勢出現機會。氣溫方面，各地氣溫舒適溫暖，低溫普遍約攝氏24、25度，而高溫攝氏30至32度。下週一（7日）迎接首波東北季風，影響持續至下週六（12日），也代表進入秋季天氣型態，北部及東北部氣溫稍下降，下週一、下週二（7、8日）迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其中北部及東北部降雨較為明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨機率。下週三至下週六（9日～12日）水氣稍減，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，至下週一起下週六（7日至12日）逐日緩降，北部、東北部及東部高溫約攝氏26至30度，中南部及東南部約攝氏28至32；低溫方面，北部、東半部及外島後期將至攝氏21至25度。另外，下週一起隨著東北季風增強，台灣海峽有6到7級風、9級陣風要注意。