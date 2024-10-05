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「113年國慶晚會在臺北」今（5）日晚間6時於台北大巨蛋隆重登場，台北市長蔣萬安在致詞時介紹前陸軍航空特戰指揮部傘兵秦良丰在跳傘受傷後永不放棄的精神，展現生命堅強奇蹟，這也象徵台灣的精神。大巨蛋國慶晚會，包括總統賴清德親自到場，與2萬名觀眾一同觀賞儀節及精彩節目；另外，國慶籌備委員會主任委員暨立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、僑務委員會委員長徐佳青、文化部政務次長李靜慧與蔣萬安也都蒞臨盛會。蔣萬安致詞時表示，今年適逢台北市建城 140週年，在這塊土地上擁有超過百年的歷史和豐富底蘊，從過去、現在到未來，每一步都是穩健向前、永不放棄的台灣精神，他感謝國慶籌備委員會，將國慶晚會的重責大任交給台北市政府，他感到非常榮幸，市府團隊也全力以赴，就是要將最美好的一面呈現給大家。蔣萬安說，上一次國慶晚會在台北舉辦是八年前，在台北小巨蛋，睽違8年之後再次回到台北舉行，從小巨蛋到大巨蛋，象徵著不僅是台北市再次往前邁進，朝向下一個巔峯的重要里程碑，也代表著台北市成爲市民感到驕傲、成爲國際一流大都會的具體成果，也展現市府團隊打造台北成為安全、運動、未來之都的決心。蔣萬安表示，今天晚上讓首都台北成為大家的驕傲，展現中華民國的向心力、凝聚力，讓世界看到團結的臺灣。中華民國國慶日是展現熱愛中華民國、愛國情操的重要時刻，大家不管來自哪一個縣市、來自哪一個國家的僑胞，我們永遠是一家人，今晚的國慶晚會是屬於每一個人的。蔣萬安說，今天也要藉這個場合向大家特別介紹一位勇士，就是中華民國陸軍航特部下士秦良丰先生。2018年，秦良丰在執行反空降跳傘操演的時候不幸從高空墜落，這6年來歷經辛苦的治療、復健，到今天能夠自主呼吸、進食、行走。不僅令人非常的感動，更展現了強大的堅強韌性，也讓我們感受到無論遇到再艱難的挑戰。只要不放棄，生命都能創造奇蹟，也象徵着中華民國113年來屹立不搖、堅忍不拔的精神。