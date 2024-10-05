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中信兄弟明星三壘手王威晨因傷缺席上半季尾聲，談到季後世界棒球12強錦標賽，王威晨指出，中華隊總教練曾豪駒曾徵詢過他是否參賽，他非常感謝被肯定，但目前正值球隊爭全年度冠軍期間，因此暫時以球隊為重，並坦言季後續戰12強對他來說「有難度」。王威晨一直是國家隊的常客，但今年他因傷中斷了連續6年出賽百場的紀錄，他表示，現階段不便回應是否參加12強賽，畢竟還要看球季結束後的身體狀況。他坦言，打完球季後征戰12強的確有難度，但結果還要看最終的決定。曾豪駒之前詢問王威晨是否有意打12強，當時距離繳交名單仍有一段時間，王威晨表示自己需要時間考慮，並與球團進行溝通，「目前還沒有想到這部分，先以球隊優先，畢竟我們剛拿下半季冠軍，全年度冠軍也是很重要。」上半季王威晨因傷勢缺陣，在下二軍期間，連傳球都會痛，甚至影響到守備，但他成功趕在下半季歸隊，幫助球隊奪得下半季冠軍，王威晨直言，目前還沒針對12強多做思考，備受肯定當然是很開心，不管誰的肯定我都感謝。