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中信兄弟今（5）日在主場洲際棒球場對決統一獅，兩隊是全年勝率冠軍的直接競爭者，此役兄弟靠著重砲陳子豪開轟，目前5局打完暫時以2：1領先。目前兩隊先發布雷克和克迪都是投5局被敲4安打，戰況仍然膠著。中信兄弟在9月29日以8：5擊敗樂天桃猿，在客場完成下半季封王，也拿到中職史上最多的隊史第19座季冠軍，也是繼2022年下半季封王後首次。今天黃衫軍只要「不敗」就確定封王，直接晉級總冠軍賽，而統一獅則是要和樂天桃猿在季後挑戰賽交手。此役兄弟打線首局就攻佔上得點圈，次局也靠保送上壘，布雷克不斷將打者送上壘包，也讓他在第3局付出代價，兩出局後被宋晟睿敲安，接著再被首局敲出安打的陳子豪扛出兩分砲，黃衫軍在主場取得2：0領先。統一在第4局終於突破克迪的投球，邱智呈敲出安打上壘，潘傑楷適時邀出長打送回跑者，讓球隊「破蛋」。