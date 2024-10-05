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中信兄弟當家游擊手江坤宇，有望繼去年經典賽後，再次入選年底的12強中華隊名單，並在張育成辭退後，肩負主戰游擊手的重任。對於即將公布的28人名單，江坤宇表示，如果有機會入選，會非常期待，因為能夠與來自世界各國的頂尖球員同場競技，這是難得的學習機會。今年4月江坤宇因左大腿拉傷缺戰一段時間，但他強調，現在的身體狀況非常好，若能保持健康，非常期待能夠再披上中華隊戰袍，代表中華隊出征12強。江坤宇有望生涯首度在國際賽對決日本國家隊，他難掩興奮之情，他表示，自己一直有在觀看日本隊的比賽影片，若能在球場上親眼見證這些頂級球員，會是非常令人期待的經驗。年初讀賣巨人來台與中信兄弟進行交流賽，江坤宇收穫良多，包括巨人隊的守備、打擊到跑壘，也讓他意識到自身還有許多需要提升的地方，他表示：「看到他們的整體表現，覺得自己還有很多要學的，也激勵我要繼續努力。」