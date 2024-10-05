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▲▼穿著全家制服的店員醉到不省人事，櫃檯有數名男女正在嬉鬧，不斷喊著「買2送1喔」，還使用收銀機幫忙刷條碼結帳，場面十分混亂。（圖／翻攝自記者爆料網）

山陀兒颱風襲台期間，全家超商一名店員竟在店內飲酒醉倒，還在玻璃門張貼紙條告示「請到7-11」，而店內充斥多名非相關人士胡亂促銷，甚至在櫃檯使用收銀機嬉鬧結帳，現場相當凌亂，誇張畫面讓網友們瞬間傻眼，直呼：「這下嚴重了，那位店員事情大條了！」而全家總公司也出面回應，強調此為單店不當脫序個案，將依契約追究加盟主管理責任並即刻解約。根據《記者爆料網》發布的影片可見，一間全家超商門口貼著「請到7-11」的紙條，拍攝者走進店內，發現穿著全家制服的店員已經趴在桌上醉倒，一旁還有喝到一半的酒瓶，當事人還在影片中下方笑喊：「老闆酒醉請去7-11。」另一則影片則拍到，該名店員神智不清地躺在地上，櫃檯有數名男女正在嬉鬧，不斷喊著「買2送1喔」，還使用收銀機幫忙刷條碼結帳，場面十分混亂。根據櫃檯的報紙推測，這起事件可能是在山陀兒颱風來襲時，多地停班停課期間所發生。影片曝光後，不少網友傻眼留言，「總公司法務熱身中」、「這下嚴重了，那位店員事情大條了」、「該不會是店員的朋友？那還真是交到壞朋友」、「加盟主好衰」、「為總公司提供最好的證據，也是厲害了」。對此，全家總公司隨即出面回應，表示該名店員在執勤期間嚴禁飲酒、怠忽職守，已重大影響品牌商譽，此為單店不當脫序個案，將依契約追究加盟主管理責任並即刻解約。全家也強調，櫃檯為營業區域，若消費者擅自闖入並碰觸收銀機台等設備，發生財損、影響顧客權益、設備損壞等情形，將追究相關法律責任，切勿以身試法。