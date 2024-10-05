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國慶晚會今（5）日在大巨蛋登場，慶籌會主委、立法院長韓國瑜上台致詞時金句連發，稱「中華民國的國旗是最漂亮的」，呼籲國民同胞「好好愛自己的國家」。韓國瑜表示，他將聯合國193個國家的國旗跟中華民國國旗做比較，不曉得是不是主觀的因素，心中的感覺像是小孩子，看到爸爸總是覺得爸爸是世界上最帥的男子，看到媽媽總認為世界上最美的女人是媽媽；他身為中華民國國民無論怎麼看，中華民國的國旗就是最漂亮。韓國瑜指出，美國在軍事、科技、經濟、教育都是全球最強大的國家，而美國好萊塢的電影中，無時無刻不在教育著美國民眾好好愛自己的國家。韓國瑜要國人朋友們捫心自問，多久沒有愛自己的國家？韓國瑜表示，希望從中華民國113年國慶三大活動開始，每一個國人同胞好好發自內心的愛護我們的國旗，愛護我們自己的國家。韓國瑜最後表示，中華民國是最美好最棒、全亞洲第一的民族，呼籲國民朋友們10月10日，家家戶戶把中華民國全世界最美麗的國旗掛起來，一起祝中華民國生日快樂。