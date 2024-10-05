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2位中國男子拿著假iPhone手機，以損毀或故障為理由，在美國蘋果商店及其他蘋果服務供應商成功換取原裝iPhone手機，犯案多年得手6000多次後終於遭警方逮捕，不僅過往犯罪所得全數沒收，還要分別賠蘋果107餘萬美元以及39餘萬美元，並面臨近5年的監禁，實在得不償失。美國司法部表示，同為34歲的孫男（Haotian Sun）和薛男（Pengfei Xue），從2017年5月到2019年9月期間，向蘋果提交來自香港的假的iPhone，聲稱手機有問題要進行維修，利用蘋果「在保固期內損毀或故障可更換手機」的規定，以假換真，得手6000多次。孫男和薛男被捕後遭詐欺罪起訴並定罪，孫男被判57個月監禁、3年緩刑，勒令賠償蘋果107.22萬美元，沒收犯罪所得5萬3610美元。薛男被判54個月監禁、3年緩刑，勒令賠償蘋果39.78萬美元，沒收犯罪所得1萬9890美元。