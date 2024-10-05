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「113年國慶晚會在臺北」今（5）日晚間6時於台北大巨蛋隆重登場。總統賴清德致詞時再度重申中華民國是主權國家，並表示中華民國比中華人民共和國久，中華人民共和國不可能成為中華民國的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國。大巨蛋國慶晚會，包括賴清德親自到場，與2萬名觀眾一同觀賞儀節及精彩節目；國慶籌備委員會主任委員暨立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、僑務委員會委員長徐佳青、文化部政務次長李靜慧與台北市長蔣萬安也都蒞臨盛會。賴清德致詞時表示，在慶祝各項活動的時候，其實最重要有一樣意義，也就是一定要銘記，「我們是一個主權獨立的國家，我們要愛我們的國家，時時愛我們的國家，同時要學習先賢先烈的精神，犧牲奉獻，我們要團結守護國家主權，維護民主自由人權的生活方式，才不辜負這麼多年來犧牲奉獻的每一個人，大家說對嗎？」賴清德說，最近，中華人民共和國10月1號剛過完75歲生日，再過幾天，中華民國就要過113歲生日。「因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，大家說對不對？」賴清德說，中華民國在台澎金馬落地生根，已經75年，是不必再去談論這一層關係，「但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用祖國兩字，大家說對不對。」賴清德也提到，特別是這一次，山陀兒颱風來襲全國人民還有中央跟地方災防人員全心全力投入，他非常感謝大家。他也感謝行政院長卓榮泰，特別在明年的治水預算，相對今年增加159億元，總金額達到551億元，要來提供各縣市政府做水利建設，來因應氣候變遷所面臨的各項災害，希望大家團結合作，大家一起來，讓國家更強壯、更繁榮、更進步。