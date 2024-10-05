我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊繡惠痛罵好友在事業順風順水後竟態度大轉變，直呼：「賤人就是矯情。」（圖／吃瓜第一排 YouTube）

台灣女星楊繡惠，日前在直播中控訴徐乃麟曾在節目上對她辱罵：「妳最賤！」如今事件越演越烈，網路上反應兩極，有藝人、網友發聲要徐乃麟道歉，但也有粉絲認為是楊繡惠走心、開不起玩笑，如今網友挖出楊繡惠5年前痛罵某女星「賤人就是矯情」，最後更導致該名女星難過痛哭，歷史重演的劇情讓網友也直呼：「風水輪流轉！」楊繡惠5年前在臉書上曾發過一篇貼文，控訴某女星：「我的付出完全被妳踐踏！」更揚言要和對方絕交，不過卻沒有供出該名女星的身分，後續她登上綜藝節目《麻辣天后傳》，在節目上表示自己曾當過濫好人，指出自己的朋友A因為生了小孩、沒有經濟支柱，因此朋友B和楊繡惠兩人便一同出錢出力協助她賣二手衣，並將賺到的錢都給朋友A。沒想到朋友A的事業在步上軌道後，竟像變了個人，從原先的態度低下，轉變成高高在上，在3人一同前往泰國旅遊時，更搶著連睡了5天的大床，讓楊繡惠只能摸摸鼻子睡了5天的行軍床，更因為嫉妒朋友B在開直播時送精品給粉絲，於是在自己的直播上開酸說：「我就是沒有賺你們（粉絲）錢，所以我才送不起精品啊！」讓朋友B相當心寒，楊繡惠便安慰朋友B，表示：「沒關係，現在呢，賤人就是矯情，我們就不要理她。」沒想到這句話最後輾轉被朋友A聽到，後續更在直播裡多次大哭，聲稱自己遭到好友霸凌。節目播出後，不少網友也紛紛猜測楊繡惠口中的「賤人」，是否是圈內人，不過楊繡惠當時對此並未給出回應，而那時其他粉絲則臆測故事主角很可能是鄒佩真，但如今角色轉換，變成楊繡惠因為遭到徐乃麟開玩笑喊：「妳最賤！」而痛哭，也讓網友紛紛感嘆：「風水輪流轉」、「歷史總是有著驚人的相似」、「可以上節目罵別人，自己卻不能接受節目效果被罵？」對此根據《三立新聞網》報導，鄒佩真在聽聞楊繡惠跟徐乃麟的爭議後，僅淡淡表示：「心存善念，老天有眼。」