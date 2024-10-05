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山陀兒颱風襲台，台灣鐵路產業工會今（5）日指出，風災期間台鐵第一線員工頂著風災風險出勤搶修，過去發現金現在卻發禮券來打發員工，批評台鐵高層毫無誠意、面子裡子都要，更不滿台鐵董事長杜微大言不慚的說不是為自己加薪，直批他此行不只達不到慰勞目的，更因此行讓放假員工需要加班、讓輪班員工領禮券覺得心寒「讓台鐵離安全改革目標更遠！」喊話交通部有責介入。台灣鐵路產業工會憂心，今年中秋出勤獎金以及這次搶修慰勞金，都以禮券方式發放，是否未來所有發放的獎金、津貼，都會縮水改以禮券方式發放？直批高層繼續做肥貓、待遇持續縮水、低薪待遇及職場暴力未改善下，只會減少台鐵員工留下來的意願，更讓台鐵成為一個毫無吸引力的工作。台灣鐵路產業工會認為，公司化過後杜微董事長多次的肥貓行徑是警訊，已成為台鐵公司化安全改革的阻礙，作為主管機關與唯一股東的交通部有責介入，交通部長陳世凱有責任要求其改善，政府推動安全改革的決心，不該隨著公司化之後一起切割卸責。對此，台鐵公司表示，今日董事長視察颱風期間南區及東區應變分組各單位並慰勞搶修同仁，為感謝同仁辛勞特別加發員工慰勞費，並非發放搶修獎金，且不影響搶修獎金正常請領。台鐵公司回應，搶修獎金依規定均發放現金予員工，而員工慰勞費公司向來以發放實物或禮券方式辦理，這次董事長南下視察，援例以禮券方式慰勞同仁。