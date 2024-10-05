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▲日本超人氣超市LOPIA進駐漢神巨蛋，一早開店就吸引大批消費者湧入。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.05）

▲日本超人氣超市LOPIA以和牛及精緻熟食著稱。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.05）

百貨週年慶已開打，漢神巨蛋於週年慶前夕完成了B1F 食品超市區的大型改裝，引進29個品牌，囊括8間南部獨家、2 間高雄獨家以及1間百貨獨家新櫃。其中，日本超人氣超市LOPIA、咖樂迪咖啡農場等都是首次進軍高雄，超人氣品牌進駐，也成功引爆人潮，一早開店就吸引大批消費者湧入，預計將成為今年週年慶最大的吸客利器。以和牛及精緻熟食著稱的日本超市LOPIA，包含多項日本直送的生鮮商品，代表性的有日本直送A5級黑毛和牛牛排、松葉蟹、生食級干貝等皆推出開幕優惠，除了物超所值的生鮮，還有全台首登場的東京車站排隊商店日本原裝進口飯糰大師所製作的日式飯糰、歐洲限量直送提拉米蘇、草莓刨冰霜淇淋、香煎雞腿排以及超市首創提供免費調理服務的生鮮全魚等商品一應俱全。除此之外，即日起~10/8 LOPIA 推出 399元限量盲盒，每日限量 100 份。同時，只要排隊入店即可加價 200 元購買 LOPIA 限量保冷袋。曾到8F快閃創造驚人排隊人潮及銷售佳績的咖樂迪咖啡農場，也於今年正式在漢神巨蛋B1F登場，為顧客帶來品牌精選日製食品，以自烘咖啡豆聞名的咖樂迪，即日起 ~10/7 還有自有品牌咖啡豆可享全面半價的超划算優惠，此外全店還有各種酒類及即食包等商品，另有特殊優惠，需到現場排隊選購。