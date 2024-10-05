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▲江蕙今天特別獻唱〈甜蜜蜜〉，希望可以符合國慶晚會氣氛。（圖／喜歡音樂提供）

台語天后「二姐」江蕙今（5）日終於華麗復出，登上113年國慶晚會上開唱，時隔9年再度登台獻唱，可以看到她氣勢依舊非常強，她今日也一連帶來3首歌，包括〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉，還有一首是鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，現場2萬名觀眾紛紛一起合唱。江蕙也說，其實自己原本不覺得緊張，但上台後腦袋就一片空白了，還說真的很開心可以參加國慶晚會，唱到〈甲你攬牢牢〉就想到很多畫面，唱到一半就快哭了。江蕙今天一登場，隨即帶來經典歌曲〈甲你攬牢牢〉，唱到一半的時候，她還在台上說，「希望藉由這首歌把我們台灣最美麗、最溫暖、最有人情味的土地攬牢牢，謝謝。」接著第二首歌〈家後〉更是讓全場2萬人一起合唱，大家也紛紛拿起手機拍下具有紀念性的一刻，紀念江蕙重新復出。江蕙唱完〈家後〉之後，也向台下觀眾問好，表示真的很開心可以來參加國慶晚會，「剛剛在後台大家問我會不會緊張，我說緊張什麼，怎麼會緊張呢？但怎麼可能沒有」，更透露唱〈甲你攬牢牢〉時，差點唱到哭了，「看到大家好感動，今天真的很開心很開心。」江蕙也說，原本有很多話想說，但突然間看到這麼熱情的掌聲，真的覺得很感動也很感謝，「現在腦袋一片空白」，且因為她希望可以待在台上久一點，所以拜託主辦單位讓她多唱一首歌，所幸製作單位答應了，因此她這次可以帶來3首歌曲，她也說因為自己的歌都是比較溫暖抒情的歌曲，第3首特別選了鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，「這首歌比較快樂甜蜜，比較符合國慶晚會。」