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▲江蕙重新站上舞台，透露看到台下的觀眾覺得很感動。（圖／江蕙臉書）

台語歌后「二姐」江蕙封麥9年，今（5）日終於重新站上舞台，為113年國慶晚會獻唱，許多歌迷搶票只為了到現場感受天后魅力，沒搶到票的粉絲也都守在電視機前。而今日江蕙一連獻唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉3首歌曲，可以聽到她的嗓音沒有受到先前抗癌療程太多影響，依舊是清亮中帶點溫柔，和身後的管弦樂團配合起來，氣勢更加磅礡。她今日也留著一頭長髮現身，穿上好姐妹設計師林莉打造的黑色水袖斗篷褲裝登場，充滿女王風範。江蕙今日穿著一身黑牡丹斗篷褲裝現身，雖然主色調是黑色的，不過因為上面是採用法國進口鏤空亮片花網紗，所以二姐看起來依舊閃亮。而她一登場獻唱〈甲你攬牢牢〉，一開金嗓隨即讓許多歌迷聽得沉醉，即使她日前透露，因為抗癌療程，連最珍視的嗓音都受到波及，不過她今日現身，可以聽到她的嗓音沒有受到太大的影響。許多沒辦法到場的觀眾，也都守在直播平台上面觀看江蕙演出，不少人紛紛留言表示，「二姐的表演太讓人震撼了」、「媽媽問我為什麼要跪著聽」、「國慶聽到這個就夠了」、「江蕙真的是永遠的台灣天后」、「再次聽到二姐開嗓，真的覺得好值得」，現場觀眾也被江蕙的演出感動，紛紛跟著一起合唱。江蕙重新站上舞台，也說看到大家真的很感動，「今天真的很開心很開心」，她唱〈甲你攬牢牢〉時還差點唱到哭了。她還透露，因為自己想在台上待久一點，所以特別拜託主辦單位讓她多唱一首歌，她這次總共帶來3首歌曲，最後一首歌還特別選唱鄧麗君的〈甜蜜蜜〉，「這首歌比較快樂甜蜜，比較符合國慶晚會。」