我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立法院長韓國瑜大巨蛋國慶晚會致詞金句連發，並帶領群眾高呼3次「中華民國生日快樂」。（圖／記者陳明安攝，2024.10.05）

▲大巨蛋國慶晚會，職棒與職籃啦啦隊熱舞。（圖／記者陳明安攝，2024.10.05）

▲大巨蛋國慶晚會，職棒與職籃啦啦隊熱舞。（圖／記者陳明安攝，2024.10.05）

「113年國慶晚會在臺北」今（5）日晚間於台北大巨蛋隆重登場，總統賴清德親自到場，與2萬名觀眾一同觀賞儀節及精彩節目；另外，國慶籌備委員會主任委員暨立法院長韓國瑜、僑務委員會委員長徐佳青、文化部政務次長李靜慧及台北市長蔣萬安也都蒞臨盛會。今年國慶晚會以「中華民國 生日快樂」作為禮讚主軸，並搭配精彩多元的節目內容，包括國歌傳頌、啦啦隊應援、名模時尚秀及各界天王天后輪番演唱等，韓國瑜以慶籌會主委上台致詞、「二姊」江蕙也登台復出獻唱，讓全場氣氛沸騰。「國歌傳頌 光照國慶」拉開國慶晚會序幕，國防部示範樂隊以激昂鼓聲，迎接由陸軍專科學校學生組成的國旗隊，高舉長10.8公尺、寬7.2公尺的巨幅國旗，雄壯威武齊步進場；國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，以及新竹縣尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團、桃山國小合唱團、中華隊巴黎奧運金牌健兒羽球男子雙打王齊麟與李洋、女子拳擊林郁婷，則共同帶領全場觀眾齊唱中華民國國歌、國旗歌。在今年「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」冠軍吳欣霖與班班舞團的精采演出後，緊接著抗癌成功復出的「二姊」江蕙登臺，獻唱《家後》、《甲你攬牢牢》、鄧麗君的《甜蜜蜜》等3首膾炙人口的經典名曲，在熟悉的旋律中，為國慶晚會唱響振奮人心的感動一幕。江蕙表示，「看到大家好感動，今天真的好開心好開心。」接著「舞力全開 盛情應援」由職棒6隊（富邦悍將、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟、統一7-ELEVEN獅、台鋼雄鷹）、職籃9隊（台北富邦勇士、新竹御嵿攻城獅、桃園璞園領航猿、福爾摩沙夢想家、臺北台新戰神、中信特攻、台啤永豐雲豹、台鋼獵鷹、高雄全家海神）超人氣啦啦隊員分別組成「職籃女孩」、「職棒女孩」，以及為今年11月即將在臺北大巨蛋舉行的「世界12強棒球賽」地主中華隊所成立的「台灣運彩CT AMAZE」及「紅運少女」共20位應援啦啦隊成員，以百分百的活力舞姿，為國慶晚會熱情應援。配合中華民國113年國慶，由伊林超模林嘉綺壓陣，集結113位伊林模特兒，身穿台灣本土知名設計品牌服裝－agâru、BOB Jian、HANSEN ATELIER、INF、INMORIES、seizeyes、零廢時尚Story Wear、康延齡等輪番走秀，還有新生代歌手高爾宣OSN、申力安、王ADEN接力獻唱，呈現臺灣文化創意的強大軟實力。「橫跨族群 唱響未來」則邀請到國語、台語、客語、原住民語歌王歌后同台獻藝，為中華民國113年國慶送上最美好的祝福。演出陣容包括台語女歌手黃妃與現任台北市立國樂團嗩吶聲部首席、曾在台北世大運開幕及閉幕典禮演出的林子由合作演出；憑藉著天籟美聲唱到全世界的國際級歌手「小胖」林育羣與班班舞團 Ben Team 同台歌舞；創作歌手湯運煥（東東）與育達高中表演藝術科同學舞蹈搭配演出；卑南族古謠歌唱家紀曉君與新竹縣尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團、桃山國小合唱團合唱；最後則是臺語金曲天王翁立友與八將團別出心裁的巧妙搭配。最後，「齊心融合 團結共榮」壓軸登場，由主持人邀請全場貴賓、民眾及多位演出者，現場2萬名觀眾大合唱「明天會更好」，台上台下透過歌聲融成一體，在萬眾一心的激昂場面之中，為今年國慶晚會劃下圓滿句點。