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▲統一獅先發投手布雷克遭到陳子豪狙擊。（圖／資料照，記者葉政勳攝 ）

中信兄弟拚中華職棒總冠軍賽門票，賽前中信兄弟全年度勝率魔術數字已經亮起M1，此役只要不敗，就能確定拿下總冠軍賽門票。兄弟派出洋將克迪掛帥先發，前五局投完僅失掉1分，未料在六局上遭狙擊。兄弟第三局靠著陳子豪轟出兩分砲，搶得先機，取得2：0領先，不過六局戰況丕變，兄弟六局下半也還以顏色，靠著對方保送，和安打串聯，扳回2分，雙方戰成4平。比賽也在後半段才分出勝負。統一洋將布雷克先發5.2局，被敲出6支安打，包括陳子豪的兩分砲，失掉4分自責分，但無關勝敗。統一接續的4名後援投手都沒有失分，第二任投手黃竣彥中繼0.1局，拿下勝投。