中信兄弟拚中華職棒總冠軍賽門票，今(5)日在主場洲際棒球場迎戰統一獅，全場湧進9099人，可惜中信兄弟先盛後衰，在6、7兩局失掉4分，種下敗因，終場兄弟4：5不敵統一獅，全年度第一還要等等。
賽前中信兄弟全年度勝率魔術數字已經亮起M1，此役只要不敗，就能確定拿下總冠軍賽門票。兄弟派出洋將克迪掛帥先發，前五局投完僅失掉1分，未料在六局上遭狙擊。
兄弟第三局靠著陳子豪轟出兩分砲，搶得先機，取得2：0領先，不過六局戰況丕變，統一獅靠著保送和三支安打，一口氣攻下3分，逆轉戰局，也將克迪打退場。
兄弟六局下半也還以顏色，靠著對方保送，和安打串聯，扳回2分，雙方戰成4平。比賽也在後半段才分出勝負。
統一在第七局上演「91連線」，第9棒許哲晏敲出二壘安打，林佳緯再補上安打，也打回勝利打點。中信兄弟則在9局下半一度攻佔二壘，可惜後續兩棒都無法敲出安打，想要拿到冠軍賽門票還要等等。
統一洋將布雷克先發5.2局，被敲出6支安打，包括陳子豪的兩分砲，失掉4分自責分，但無關勝敗。統一接續的4名後援投手都沒有失分，第二任投手黃竣彥中繼0.1局，拿下勝投。
我是廣告 請繼續往下閱讀
兄弟第三局靠著陳子豪轟出兩分砲，搶得先機，取得2：0領先，不過六局戰況丕變，統一獅靠著保送和三支安打，一口氣攻下3分，逆轉戰局，也將克迪打退場。
兄弟六局下半也還以顏色，靠著對方保送，和安打串聯，扳回2分，雙方戰成4平。比賽也在後半段才分出勝負。
統一在第七局上演「91連線」，第9棒許哲晏敲出二壘安打，林佳緯再補上安打，也打回勝利打點。中信兄弟則在9局下半一度攻佔二壘，可惜後續兩棒都無法敲出安打，想要拿到冠軍賽門票還要等等。
統一洋將布雷克先發5.2局，被敲出6支安打，包括陳子豪的兩分砲，失掉4分自責分，但無關勝敗。統一接續的4名後援投手都沒有失分，第二任投手黃竣彥中繼0.1局，拿下勝投。